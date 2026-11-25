Компания Motorola представила в Индии смартфон Edge 70 Neo. По сравнению с предшественником новый аппарат получил увеличенный экран и более емкий аккумулятор, но при этом лишился сверхширокоугольной и телекамеры.

Motorola Edge 70 Neo оснащен 6,8-дюймовым дисплеем Extreme AMOLED (у Edge 60 Neo диагональ экрана составляла 6,36 дюйма) с разрешением 2772×1272 пикселя, частотой обновления 144 Hz и пиковой яркостью до 5200 нит. Панель поддерживает HDR10+ и 10-битную цветопередачу с полным охватом цветового пространства DCI-P3. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 7i, а технология Water Touch позволяет управлять смартфоном влажными пальцами.

За производительность отвечает 4-нм процессор Snapdragon 7s Gen 3 с графикой Adreno 720. Для отвода тепла от компонентов используется испарительная камера площадью 4466 мм².Предусмотрено 8 Gb оперативной памяти LPDDR5X и 128 Gb флеш-памяти UFS 3.1. Объем хранилища можно увеличить с помощью карт microSD до 1 Tb.

В основную камеру входит главный 50 Мп модуль (Sony LYTIA 710, 1/1,56″, f/1,8, OIS) и 2 Мп макрообъектив (1/5″, f/2,4). Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп (f/2,2). Аккумулятор емкостью 7000 мА·ч, по данным Motorola, обеспечивает до 53 часов работы в смешанном режиме. Поддерживается проводная зарядка мощностью до 45 Вт, обратная проводная до 7,5 Вт и питание напрямую от адаптера во время игр. Поддержки беспроводной зарядки, которая была у Edge 60 Neo, нет.

В оснащение смартфона также входит поддержка 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, A-GPS, два слота для nano-SIM, порт USB Type-C 2.0 и стереодинамики. Оптический сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем. Корпус защищен от пыли и брызг по стандарту IP64 (у Edge 60 Neo были заявлены IP68 и IP69). Смартфон также прошел испытания по стандарту MIL-STD-810H. Работает Motorola Edge 70 Neo под управлением Android 16. Заявлены три номерных обновления операционной системы и пять лет выпуска патчей безопасности. Габариты и вес: 162,7 х 75,7 х 8,49 мм, 204 гр.

Цена новинки составляет $445. Покупателям будет доступно четыре расцветки корпуса: темно-зеленая, голубая, оливковая и серо-розовая.