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17 мая, 2024
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Представлен смартфон HMD XR21 в защищенном корпусе

HMD XR21

Кроме планшета T21, компания HMD Global перевыпустила смартфон Nokia XR21 под собственным брендом. HMD XR21 выполнен в алюминиевом защищенном корпусе. Смартфон сертифицирован по стандартам MIL-STD-810H и IP68/IP69K (очень высокая степень защиты от воды и пыли). На задней панели расположен логотип компании.

HMD XR21 оснащен 6,49-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Hz, яркостью 550 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus. С экраном можно работать мокрыми руками или в перчатках. Предусмотрены две программируемые кнопки, позволяющие быстро запустить нужное приложение.

В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 695, объем оперативной памяти составляет 6 Gb, емкость накопителя – 128 Gb. В оснащение также входят основная камера (64 и 8 Мп), фронтальная (16 Мп), аккумулятор емкостью 4800 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, модуль NFC, порт USB Type-C 2.0, разъем для наушников 3.5 мм, стереодинамики и боковой сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 168 x 78,58 x 10,45 мм, вес — 231 гр. Работает устройство под управлением Android 13. Обещано два года обновлений ОС и три года обновлений безопасности.

HMD XR21 уже доступен в черном цвете корпуса для покупки в Европе по цене 599 евро.

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