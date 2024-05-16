HMD Global выпустила доступный планшет T21

Компания HMD Global выпустила планшетный компьютер под названием T21. По своим характеристикам новое устройство является копией Nokia T21, который был представлен еще в сентябре 2022 года. HMD T21 получил более современную версию ОС — Android 13, а на задней стороне планшета появился логотип компании.

HMD T21 оснащен 10,4-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2000 x 1200 пикселей (225 ppi), частотой обновления 60 Hz, соотношением сторон 5:3 и поддержкой стилуса. Максимальная яркость составляет 360 нит. В основе планшета лежит процессор Unisoc T612, 4 Gb ОЗУ и 128 Gb ПЗУ, есть слот для карт MicroSD (до 512 Gb).

Есть две камеры по 8 Мп (основная и фронтальная), аккумулятор емкостью 8200 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт, 3.5 мм аудиоразъем для наушников, поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, порт USB Type-C 2.0, стереодинамики и защита по стандарту IP52. Габариты составляют 247,5 х 157,3 х 7,5 мм, вес — 467 гр. Компания обещает два года обновления ОС и четыре года выпуска патчей безопасности.

Планшет HMD T21 предложен в единственном цвете Black Steel за 300 евро.