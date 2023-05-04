Представлен защищенный смартфон Nokia XR21

Компания HMD Global представила смартфон Nokia XR21 в защищенном корпусе. Устройство выполнено в алюминиевом корпусе. Смартфон сертифицирован по стандартам MIL-STD-810H и IP69K (очень высокая степень защиты от воды и пыли). Nokia XR21 может выдерживать прямое воздействие высокой температуры и распыляемой под высоким давлением воды с близкого расстояния.

По части технических характеристик аппарат относится к среднему классу. Используется IPS-панель диагональю 6,49 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Hz. Максимальную яркость достигает 550 нит. Используется защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus, устойчивое к царапинам и ударам. С экраном можно работать мокрыми руками или в перчатках. Для удобства работы в перчатках на корпусе предусмотрены две программируемые кнопки, позволяющие быстро запустить нужное приложение.

За производительность устройства отвечает процессор Snapdragon 695. За графику отвечает Adreno 619. Встроенный в процессор модем Snapdragon X51 обеспечивает работу в сетях 5G. Объем оперативной памяти составляет 6 Gb, емкость накопителя – 128 Gb. В основную камеру входят два датчика: 64 Мп (f/1.8) и 8 Мп (широкоформатная съемка, f/2.2). Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп (f/2.5).

Аккумулятор емкостью 4800 мАч поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Есть встроенные стереодинамики с поддержкой пространственного звука OZO и заявленной пиковой громкостью 96 дБ. Габариты составляют 168 x 78,58 x 10,45 мм, вес — 231 гр. Работает устройство под управлением Android 12. Компания обещает четырехлетнюю поддержку, ежемесячный выпуск программных обновлений безопасности и поддержку трех основных обновлений Android.

Nokia XR21 поступит в продажу в Великобритании в июне по цене 499 фунтов стерлингов. Смартфон будет доступен в черном и зеленом исполнении корпуса.

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