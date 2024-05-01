MSI выпустил игровой монитор MAG 27C6X с частотой обновления 250 Hz за $169

Компания MSI выпустила недорогой игровой монитор MAG 27C6X. Устройство предлагает изогнутую 27-дюймовую VA-панель (1500R) с разрешением Full HD и частотой обновления 240 Hz (есть возможность разгона до 250 Hz). Время отклика составляет 1 мс (MPRT)/4 мс (GtG), яркость подсветки — до 250 нит, контрастность — 3000:1, цветовой охват — 77% DCI-P3.

Заявляется поддержка технологии адаптивной синхронизации изображения, а также технологий подсветки с уменьшенным эффектом мерцания и пониженной интенсивностью вредного синего света Less Blue Light.

В оснащение монитора входит один разъем DisplayPort 1.2a, два HDMI 2.0b, 3,5 аудиовыход и крепление VESA 100 x 100. Подставка поддерживает регулировку только угла наклона дисплея.

Цена MSI MAG 27C6X в США составляет $169.