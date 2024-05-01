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1 мая, 2024
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Центральный банк Азербайджана представил программу Fintech Innovation Sandbox

Sandbox

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) представил инновационную программу, направленную на ускорение развития финтех-сектора. Эта инициатива вводит специальную нормативную «песочницу», которая позволит разработчикам и финансовым учреждениям тестировать новые финтех-продукты и услуги в реальных условиях под надзором Центрального банка.

Программа направлена на создание благоприятной среды для цифровых инноваций в финансовом секторе. Нормативная «песочница» предназначена для снижения рисков, связанных с запуском новых финансовых продуктов, и содействия их более быстрому внедрению на рынок, сводя к минимуму бюрократические процедуры и упрощая доступ к финансовым ресурсам.

Чтобы получить право на участие в программе, финтех-продукты должны соответствовать следующим критериям:

  • они должны быть новыми для азербайджанского рынка и повышать доступность финансовых услуг,
  • продукты должны быть готовы к тестированию в реальных условиях и не должны подпадать под действие действующих нормативных актов,
  • кроме того, продукты должны быть предназначены для использования в Азербайджане, не должны представлять системных рисков для финансовой системы и должны быть обеспечены достаточными финансовыми, кадровыми и инфраструктурными ресурсами.

Заинтересованные лица могут подать заявку на участие в программе до 31 мая 2024 года. Заявки можно подать через специальный портал sandbox.cbar.az или в физической форме. На сайте ЦБА представлена подробная информация о программе, включая необходимую документацию и рекомендации по подаче заявок.

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