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1 мая, 2024
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В Китае представили робота-гуманоида Tiangong, способного бегать со скоростью 6 км/ч

Tiangong

В Китае был представлен человекоподобный робот под названием Tiangong (Тяньгун). Это первый в мире полностью электрический робот, способный бегать со скоростью до 6 км/ч. Разработка принадлежит Пекинскому центру инноваций в области гуманоидных роботов.

Tiangong

Tiangong имеет рост 163 см и весит 43 кг. Робот в точности копирует движения человека и может ходить по любой поверхности без чей-либо помощи. Его легкая конструкция и низкий центр тяжести обеспечивают стабильность во время бега. Робот оснащен множеством датчиков для визуального восприятия, высокоточным инерциальным измерительным блоком (IMU) и 3D-видеосенсорами, что позволяет ему эффективно ориентироваться в окружающем пространстве. Кроме того, у него есть шестимерные датчики силы для точной обратной связи по силе воспроизводимых движений.

Для обучения навыкам движения Tiangong используется новый метод, называемый «Обучение с подражанием на основе памяти состояний с прогнозируемым подкреплением» (State Memory-based Predictive Reinforcement Imitation Learning). Этот метод сыграл ключевую роль в достижении роботом способности естественно бегать и адаптироваться к различным ситуациям. Разработчики подчеркивают, что робот имеет открытый исходный код и совместимость, что обеспечивает его потенциал для различных сценариев применения.

Tiangong продемонстрировал свою способность перемещаться по склонам и лестницам без контроля извне, а также адаптироваться к изменяющейся среде. Он также продемонстрировал ловкость, корректируя свой шаг при встрече с препятствиями или неровной местностью.

Китайская разработка открывает новые возможности для использования роботов-гуманоидов во многих областях, таких как поисково-спасательные операции, реагирование на стихийные бедствия и в промышленности.

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