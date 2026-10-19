Redmagic представил двухрежимный игровой монитор с 5K-дисплеем и подсветкой Mini LED

Бренд RedMagic представил флагманский игровой монитор с экраном Mini LED. RedMagic 5K получил 5184 независимо управляемых зон локального затемнения, что является одним из самых высоких показателей среди уже присутствующих на рынке мониторов Mini LED.

Корпус RedMagic 5K выполнен из алюминия с плоской тыльной стороной и дополнен широкой полосой с подсветкой. Основой новинки стала IPS-матрица диагональю 27 дюймов. Заявлена пиковая яркость 1400 нит в режиме HDR и охват цветового пространства BT на уровне 95%.

Монитор поддерживает два режима работы, позволяя выбирать между высокой детализацией изображения и повышенной частотой обновления в зависимости от игры: разрешение 5K с частотой обновления 180 Hz и 2K при 330 Hz.

RedMagic 5K поступит в продажу в Китае в декабре по цене $970, информации о международном релизе пока нет.