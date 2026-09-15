Samsung представил OLED-дисплей с яркостью до 10 000 нит для флагманских смартфонов

Компания Samsung Display представила свой самый передовой на сегодняшний день OLED-экран LEAD 2.0 для смартфонов. В нем используется специальный люминесцентный материал M16, благодаря чему пиковая яркость дисплея может достигать 10 000 нит.

Панель имеет разрешение 2560х1440 пикселей. Благодаря технологии LTPO частота обновления меняется в диапазоне от 1 до 165 Hz. По данным компании, энергопотребление удалось снизить до 30% по сравнению с панелью предыдущего поколения. Глобальная пиковая яркость дисплея достигает 2800 нит. Заявленный цветовой охват в 1,24 раза превышает стандартный охват цветовой гаммы P3.

Среди других характеристик панели — ШИМ с частотой до 3300 Hz, частота опроса сенсорного слоя до 5000 Hz и антибликовое покрытие.

Первыми панели Display M16 OLED получили не смартфоны самой Samsung, а новейшие iPhone 18 Pro и iPhone Duo от Apple, а первым Android-смартфоном с таким OLED-экраном станет iQOO 16, премьера которого состоится 29 сентября. Сообщается, что в начале следующего года панели Samsung M16 OLED будут использоваться во флагманских моделях Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra.