MSI 1P17 — мини-ПК с Intel Core i3-N305 и множеством портов

Ассортимент компании MSI пополнился новой моделью мини-ПК. Компактный компьютер под названием 1P17 получил пассивную систему охлаждения и много портов. Устройство является частью линейки промышленных компьютеров компании, также его можно использовать в офисе или дома. MSI 1P17 будет предложен в трех версиях, которые отличаются процессором:

Intel Atom x7425E (12 Вт, 4 ядра, 4 потока, до 3,4 GHz);

Intel N97 (12 Вт, 4 ядра, 4 потока, до 3,6 GHz);

Intel Core i3-N305 (15 Вт, 8 ядер, 8 потоков, до 3,8 GHz).

Все процессоры оснащены встроенной графикой Intel UHD, которая не подходит для игр. Есть слот SO-DIMM для установки до 16 Gb ОЗУ DDR5-4800, слот M.2 2280 для твердотельного накопителя и M.2 2230 для сетевой карты.

MSI 1P17 получил множество портов: два 2.5 GbE LAN, DisplayPort, HDMI, четыре USB 3.1 Type-A, два USB 2.0 Type-A, комбинированный 3,5 мм аудиоразъем, COM (RS-232/422/485) и картридер microSD. Габариты мини-ПК составляют 197 x 162,8 x 25 мм. В качестве OC можно использовать Windows 10 IoT Enterprise, Windows 11 IoT Enterprise или Linux, а также Windows 11 Home или Windows 11 Pro.