Сбой Microsoft 365: серьёзный сигнал о необходимости обеспечения непрерывности бизнеса и контроля над корпоративными данными

Нет Outlook? Нет Teams? Продуктивность внезапно останавливается, и вы ничего не можете с этим поделать? Глобальный сбой в работе Microsoft 365 12 и 13 ноября выявил критическую уязвимость: сильную зависимость бизнес-процессов от нескольких облачных сервисов. Когда основные инструменты продуктивности выходят из строя, компаниям необходим контроль над данными, альтернативные рабочие процессы и надежные стратегии восстановления.

В то время как пользователи по всему миру пытались получить доступ к Outlook, Exchange Online и Teams, сбой наглядно продемонстрировал, как быстро перебои в работе могут повлиять на коммуникацию, сотрудничество и доступ к деловой информации. Это поднимает жизненно важный вопрос: насколько готовы организации к тому, что инструменты продуктивности, от которых они зависят, станут недоступными?

Хотя облачные платформы обладают неоспоримыми преимуществами в масштабируемости, доступности и удобстве, этот инцидент служит напоминанием о том, что организациям следует пересмотреть подходы к управлению критически важными процессами коммуникации и сотрудничества.

Создание более независимой среды для продуктивной работы

Организациям следует учитывать не только то, где хранятся их данные, но и то, как их команды взаимодействуют, сотрудничают и получают доступ к необходимым инструментам.

Synology Drive — это унифицированное решение для простого управления файлами и безопасного сотрудничества, поддерживающее синхронизацию, совместный доступ и управление документами.

Для организаций, ищущих более комплексную среду для работы, Synology Office Suite объединяет электронную почту, совместную работу над документами, управление файлами, обмен сообщениями, видеовстречи и календарь в среде частного облака. С помощью Synology Office Suite команды могут создавать, редактировать и совместно работать над документами, электронными таблицами и презентациями в режиме реального времени.

Synology MailPlus позволяет компаниям развернуть собственный сервер электронной почты, предоставляя ИТ-отделам полный контроль над хостингом, администрированием и местоположением почтовых данных. Такие функции, как общие почтовые ящики, многоуровневая модерация, защита от спама и вредоносного ПО, а также интеграция с календарем и контактами, поддерживают повседневную деловую переписку.

Для командного общения и виртуальных встреч Synology ChatPlus и интегрированное решение для встреч Synology Meet обеспечивают единую платформу для обмена сообщениями, видеоконференций и вебинаров. Команды могут организовывать обсуждения в специальных каналах, автоматизировать уведомления и безопасно управлять сообщениями и общими файлами с помощью детальных настроек доступа.

Возможности ИИ расширяют эти возможности, позволяя пользователям резюмировать письма, составлять и редактировать ответы, генерировать контент и эффективнее искать информацию. С помощью Synology AI Console организации могут управлять правами доступа к ИИ и применять механизмы обезличивания данных, чтобы сохранять контроль над тем, как обрабатывается корпоративная информация.

Такой подход дает бизнесу больше гибкости в принятии решений о том, где хранить информацию и как её использовать, помогая при этом сотрудникам извлекать выгоду из продуктивности на базе ИИ .

Защита бизнес-данных за пределами облака

Для многих организаций Microsoft 365 является неотъемлемой частью повседневной деятельности. Электронная почта, контакты, календари, общие документы и обсуждения команд содержат информацию, критически важную для непрерывности бизнеса. Поэтому крайне важно обеспечить защиту и возможность восстановления данных даже во время сбоев в работе сервисов или других инцидентов.

Synology ActiveProtect предлагает специализированное устройство для резервного копирования, которое централизует, защищает и восстанавливает данные из различных сред, таких как Microsoft 365 (OneDrive, SharePoint, Exchange и Teams), физические серверы и виртуальные машины. Благодаря централизованному управлению оно обеспечивает создание неизменяемых резервных копий и изоляцию данных («воздушный зазор») для защиты от программ-вымогателей. Поддерживая стратегию 3-2-1-1-0, оно помогает организациям выстроить надежную структуру защиты данных.

Независимая стратегия резервного копирования не предназначена для предотвращения сбоев облачных сервисов или восстановления доступа во время их недоступности, но она гарантирует, что у организации будут защищенные копии данных и путь к их восстановлению в случае потери данных или других инцидентов.

Устойчивость начинается до следующего сбоя

Недавний сбой в работе Microsoft дает организациям своевременную возможность пересмотреть свою зависимость от сторонних сервисов и разработать более сбалансированную ИТ-стратегию. Создание устойчивого цифрового рабочего пространства требует нескольких взаимодополняющих мер: защиты данных независимо от платформы их хостинга, обеспечения быстрого восстановления критически важной информации и поддержания альтернативной инфраструктуры для основных бизнес-функций.

Для некоторых организаций это означает усиление существующей стратегии резервного копирования Microsoft 365 с помощью специализированного устройства, такого как ActiveProtect. Для других это может означать развертывание собственной среды электронной почты и совместной работы или переход на гибридный подход, сочетающий публичные облачные сервисы с инфраструктурой под собственным управлением.

В конечном счете, непрерывность бизнеса — это не просто ожидание восстановления работы поставщика услуг. Это обеспечение того, чтобы организация сохраняла контроль над своими данными, имела варианты восстановления в случае непредвиденных обстоятельств и могла выбирать, как её сотрудники продолжат работу.

С помощью ActiveProtect, Synology MailPlus и Synology Office Suite организации могут предпринять практические шаги на пути к созданию более устойчивой, гибкой и контролируемой цифровой среды.