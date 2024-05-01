Экс-главу Binance Чанпэна Чжао приговорили к 4 месяцам тюремного заключения

Основатель и бывший глава крупнейшей в мире криптобиржи Binance Чанпэн Чжао (CZ) приговорен федеральном судом Сиэтла (США) к четырем месяцам тюремного заключения за нарушения в сфере соответствия нормам на криптовалютной бирже. Сторона обвинения запрашивала до трех лет тюрьмы, в то время как защита добивалась пять месяцев испытательного срока.

Чжао обвинили в умышленном невыполнении эффективной программы по борьбе с отмыванием денег, как того требует закон о банковской тайне. Ему также инкриминируют разрешение Binance обрабатывать транзакции, связанные с доходами от незаконной деятельности (сексуальное насилие над детьми, незаконную торговлю наркотиками и терроризм), в том числе между американцами и лицами, находящимися под санкциями.

В ноябре прошлого года Чжао заключил сделку с властями о завершении многолетнего расследования в отношении Binance. В рамках соглашения Чжао ушел с поста генерального директора компании. США обязали Binance выплатить $4,3 млрд. в виде штрафов и конфискаций.