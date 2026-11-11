QNAP представляет 24-дисковую систему хранения данных ES2486AFdc с двумя активными контроллерами и двумя портами NVMe для критически важных приложений

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик решений для хранения данных, сетевых технологий и защиты информации, объявила о выпуске ES2486AFdc — высокодоступной (HA) системы хранения данных NVMe All-Flash, предназначенной для критически важных приложений. ES2486AFdc — первая корпоративная система хранения QNAP, объединяющая два контроллера в режиме Active-Active с архитектурой хранения данных NVMe All-Flash на базе U.2/U.3. Решение призвано устранить рыночные проблемы, связанные с высокой стоимостью и ограниченной доступностью SAS SSD из-за сокращения числа их поставщиков, а также преодолеть ограничения производительности традиционных систем высокой доступности, обусловленные использованием интерфейсов SAS. Благодаря архитектуре PCIe Gen4 система обеспечивает исключительно низкую задержку и высокую пропускную способность. Работая под управлением операционной системы QES на базе ZFS, она гарантирует отсутствие потери данных и служит надежной основой для корпоративных сред виртуализации, развертывания VDI и критически важных баз данных, обеспечивая высокую надежность, минимизацию простоев и предотвращение перебоев в работе бизнеса.

В условиях высокой стоимости корпоративных SAS SSD архитектура общего хранилища ES2486AFdc с активными контроллерами позволяет двум контроллерам совместно использовать единый пул хранения All-Flash. Это избавляет от значительных расходов на создание двух отдельных систем хранения, существенно повышает эффективность использования аппаратных ресурсов и значительно снижает совокупную стоимость владения (TCO) для предприятий.

«ES2486AFdc обеспечивает выдающуюся производительность и надежное решение для хранения данных с высокой доступностью, — отметил Шон Тенг (Sean Teng), менеджер по продуктам QNAP. — Операционная система QES на базе ZFS гарантирует отсутствие потери данных и повышает эффективность хранения благодаря передовым технологиям сокращения объема данных. От критически важных транзакций баз данных и пиковых нагрузок при одновременной загрузке виртуальных рабочих столов VDI до нелинейного монтажа медиаконтента в формате 4K/8K — ES2486AFdc обеспечивает нашим заказчикам безупречную стабильность и исключительную производительность».

Основные особенности

Высокая доступность благодаря двум контроллерам в режиме Active-Active. Два полностью независимых контроллера одновременно обрабатывают запросы ввода-вывода (I/O) в режиме Active-Active. В случае отказа одного контроллера второй мгновенно принимает управление всеми NVMe SSD и сетевыми IP-адресами через высокоскоростное соединение PCIe non-transparent bridge (NTB), обеспечивая бесшовное переключение без прерывания работы фронтенд-приложений.

Два полностью независимых контроллера одновременно обрабатывают запросы ввода-вывода (I/O) в режиме Active-Active. В случае отказа одного контроллера второй мгновенно принимает управление всеми NVMe SSD и сетевыми IP-адресами через высокоскоростное соединение PCIe non-transparent bridge (NTB), обеспечивая бесшовное переключение без прерывания работы фронтенд-приложений. Защита данных и эффективность хранения благодаря QES на базе ZFS. Операционная система QES (QNAP Enterprise Storage) обеспечивает целостность данных на всех этапах их обработки. Дедупликация и сжатие данных в режиме реального времени значительно сокращают размеры файлов и объем записываемых данных, повышая экономическую эффективность флеш-накопителей и продлевая срок службы SSD.

Операционная система QES (QNAP Enterprise Storage) обеспечивает целостность данных на всех этапах их обработки. Дедупликация и сжатие данных в режиме реального времени значительно сокращают размеры файлов и объем записываемых данных, повышая экономическую эффективность флеш-накопителей и продлевая срок службы SSD. Производительность NVMe и низкая задержка. Устраняя ограничения пропускной способности SAS, система обеспечивает прямое подключение PCIe в каждом отсеке для накопителей. Протокол NVMe значительно сокращает время ожидания в очередях команд, существенно повышая скорость выполнения запросов и транзакций в чувствительных к задержкам приложениях, таких как SQL Server и Oracle Database.

Устраняя ограничения пропускной способности SAS, система обеспечивает прямое подключение PCIe в каждом отсеке для накопителей. Протокол NVMe значительно сокращает время ожидания в очередях команд, существенно повышая скорость выполнения запросов и транзакций в чувствительных к задержкам приложениях, таких как SQL Server и Oracle Database. Передовые возможности аварийного восстановления (DR). Встроенный модуль резервного питания BBU (Battery Backup Unit) с технологией Copy-to-Flash гарантирует, что в случае неожиданного отключения электропитания данные из кэш-памяти DRAM будут безопасно записаны в защищенную область SSD M.2, предотвращая их потерю. Система поддерживает до 65 536 снимков состояния (snapshots) и технологию SnapSync, которая передает только измененные данные на уровне блоков для резервного копирования на удаленную площадку в режиме реального времени. Решение также обеспечивает полную интеграцию с VMware Site Recovery Manager (SRM) для аварийного восстановления корпоративного уровня.

Встроенный модуль резервного питания BBU (Battery Backup Unit) с технологией Copy-to-Flash гарантирует, что в случае неожиданного отключения электропитания данные из кэш-памяти DRAM будут безопасно записаны в защищенную область SSD M.2, предотвращая их потерю. Система поддерживает до 65 536 снимков состояния (snapshots) и технологию SnapSync, которая передает только измененные данные на уровне блоков для резервного копирования на удаленную площадку в режиме реального времени. Решение также обеспечивает полную интеграцию с VMware Site Recovery Manager (SRM) для аварийного восстановления корпоративного уровня. Оптимизация для виртуализации и различных приложений. Поддерживаются среды виртуализации VMware и Hyper-V с возможностями разгрузки операций VAAI и ODX. Поддержка iSER (iSCSI Extensions for RDMA) снижает нагрузку на CPU и задержки, позволяя эффективно справляться с пиковыми нагрузками VDI Boot Storms, возникающими при одновременной загрузке виртуальных рабочих столов сотнями сотрудников.

Поддерживаются среды виртуализации VMware и Hyper-V с возможностями разгрузки операций VAAI и ODX. Поддержка iSER (iSCSI Extensions for RDMA) снижает нагрузку на CPU и задержки, позволяя эффективно справляться с пиковыми нагрузками VDI Boot Storms, возникающими при одновременной загрузке виртуальных рабочих столов сотнями сотрудников. Масштабирование до петабайтных объемов. При установке дополнительных плат расширения QXP mini-SAS HD PCIe для двухканальных подключений можно добавить до семи дополнительных дисковых полок QNAP, создав логическую систему хранения данных петабайтного масштаба.

Основные технические характеристики

ES2486AFdc: восьмиядерный процессор Intel Xeon D с тактовой частотой до 3,0 ГГц и до 512 Gb памяти DDR4 ECC на каждый контроллер; 24 слота PCIe для двухпортовых накопителей U.2/U.3 NVMe. Каждый контроллер оснащен четырьмя встроенными сетевыми портами 10GbE SFP+ и двумя слотами расширения PCIe для установки плат 25GbE или Fibre Channel. Предусмотрены резервируемые блоки питания.

Оформить заявку на приобретение новинки можно у авторизованных дистрибьюторов QNAP в Азербайджане. Цена ES2486AFdc-2142IT-128G на условиях MSRP составляет 39,999 AZN. На устройство предоставляется 5 лет гарантии.