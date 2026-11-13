AMD представила 2-нм процессоры EPYC 9006 на базе Zen 6 с числом ядер до 256

Компания AMD представила первое семейство процессоров на базе архитектуры Zen 6 — серверную линейку EPYC 9006 под кодовым названием Venice. Новые чипы созданы для современных дата-центров, высокопроизводительных вычислений и работы с искусственным интеллектом. Главным технологическим прорывом поколения стал переход на передовой 2-нм техпроцесс TSMC N2, что позволило значительно увеличить плотность размещения транзисторов и нарастить количество вычислительных ядер.

Линейка EPYC 9006 сочетает два типа архитектуры: классические ядра Zen 6 с упором на максимальную однопоточную производительность и компактные Zen 6c, позволяющие уместить в одном чипе рекордное число вычислительных блоков. Такой подход дает возможность гибко настраивать серверы под самые разные сценарии — от приложений, требующих высокой скорости реакции, до масштабных параллельных расчетов и обслуживания ИИ-агентов. По данным производителя, энергоэффективность новинок выросла до 2,6 раза по сравнению с прошлым поколением, а скорость обработки запросов к большим языковым моделям увеличилась до 1,8 раза.

Флагманом серии стал процессор EPYC 9996, оснащенный 256 ядрами и 512 потоками. Он работает на базовой частоте 2,55 GHz с возможностью разгона до 4,1 GHz, располагает 1 Gb кеш-памяти третьего уровня и имеет штатный теплопакет 600 Вт, который при необходимости можно ограничить до 400 Вт. Внутренние тесты AMD показывают, что в ряде задач флагман как минимум вдвое превосходит конкурирующий Intel Xeon 6980P. Помимо топовой версии, в линейку вошли модификации на 192, 168, 128, 96 и 64 ядра, включая высокочастотные модели, способные разгоняться до 5,3 GHz.

Для раскрытия потенциала новых чипов компания представила платформу SP7. Она поддерживает 16 каналов оперативной памяти DDR5, обеспечивая пропускную способность до 1,6 ТБ/с на один сокет, а также предоставляет 96 линий высокоскоростного интерфейса PCIe 6.0 для подключения ИИ-ускорителей и накопителей. Позднее, в первой половине следующего года, AMD выпустит более сбалансированную платформу SP8 с иным набором интерфейсов, которая расширит ассортимент серверных решений в 2027 году.

Поставки первых процессоров EPYC 9006 на платформе SP7 уже начались через крупных производителей серверного оборудования, а облачные сервисы на их основе готовят Microsoft Azure и Oracle Cloud Infrastructure. Стоимость флагманского 256-ядерного EPYC 9996 составляет $14 904 при оптовом заказе от тысячи штук. Самым доступным представителем семейства стал 8-ядерный EPYC 9016 с 16 потоками, частотой до 4,8 GHz, 48 Mb кеша и теплопакетом 130 Вт, который оценили в $700.