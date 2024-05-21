Opinnate: Комплексное решение оптимизации правил брандмауэра для повышения сетевой безопасности

Сети никогда не были более сложными, угрозы постоянно развиваются, и следующий аудит всегда не за горами. У вас есть инструменты, необходимые для решения этих проблем?

В современном динамичном ландшафте кибербезопасности брандмауэры выступают в качестве передовой защиты от киберугроз. Они играют ключевую роль в защите критической инфраструктуры, обеспечении сегментации сети и обеспечении детализированного контроля доступа. Однако эффективность брандмауэров в значительной степени зависит от тонкостей их конфигураций правил.

Благодаря стабильному набору правил и политик вы можете обезопасить свою компанию от хакеров. Но отслеживание политик безопасности брандмауэра само по себе является проблемой; небольшие организации могут иметь сотни правил для управления, в то время как более крупные могут иметь тысячи. Многие из этих правил датируются более чем пятью-десятью годами, и часто отсутствует преемственность в определении новых правил, поскольку большинство из них унаследовано от своих предшественников. Такое неправильное управление правилами серьезно влияет на производительность брандмауэра, оставляя вашу сеть уязвимой для нарушений безопасности.

Исследование Gartner рисует суровую картину: ошеломляющие 99% нарушений брандмауэра связаны с неправильно настроенными правилами. Эта тревожная цифра подчеркивает критическую необходимость тщательного управления правилами брандмауэра. Однако распространение цифровых активов, растущая нехватка экспертов по кибербезопасности и постоянно растущий объем правил брандмауэра создают значительные проблемы. Эти факторы создают огромную нагрузку на команды безопасности, отвлекая их внимание от более стратегических задач.

Opinnate: Расширение возможностей команд безопасности с помощью автоматизированной оптимизации брандмауэра

Множество компаний использует межсетевые экраны разных поставщиков. Проблема в том, что архитектура брандмауэров варьируется от производителя. Из-за этого лучше всего централизованно управлять всеми вашими брандмауэрами, чтобы убедиться, что все они работают так, как должно быть. Используя инструмент управления межсетевым экраном с несколькими вендмерами, вы получаете унифицированное представление правил и политик брандмауэра, позволяющее сравнивать, отслеживать и управлять правилами брандмауэра из одного места. С помощью централизованного инструмента управления брандмауэром вы также можете выполнять аудит безопасности и отчетность, а также устранять проблемы с конфигурацией.

Opinnate — революционное решение для управления политикой сетевой безопасности (NSPM), которое позволяет командам безопасности оптимизировать правила брандмауэра, оптимизировать операции и достигать беспрецедентного уровня безопасности. В отличие от обычных решений NSPM, Opinnate выделяется своими комплексными возможностями оптимизации правил брандмауэра, предлагая привлекательную альтернативу существующим решениям.

Основные преимущества Opinnate NSPM:

Оптимизация правил брандмауэра: надежный механизм анализа и оптимизации правил Opinnate тщательно изучает правила брандмауэра, выявляя и устраняя избыточные, неиспользуемые и конфликтующие правила. Этот комплексный процесс оптимизации не только повышает безопасность, но и оптимизирует производительность сети.

надежный механизм анализа и оптимизации правил Opinnate тщательно изучает правила брандмауэра, выявляя и устраняя избыточные, неиспользуемые и конфликтующие правила. Этот комплексный процесс оптимизации не только повышает безопасность, но и оптимизирует производительность сети. Автоматизированное ужесточение безопасности: Используя возможности автоматизации, Opinnate автоматизирует рутинные задачи безопасности, освобождая команды безопасности, чтобы сосредоточиться на более стратегических инициативах. Это включает в себя автоматизированное управление изменениями правил, обеспечение соблюдения политики и непрерывный мониторинг состояния безопасности.

Используя возможности автоматизации, Opinnate автоматизирует рутинные задачи безопасности, освобождая команды безопасности, чтобы сосредоточиться на более стратегических инициативах. Это включает в себя автоматизированное управление изменениями правил, обеспечение соблюдения политики и непрерывный мониторинг состояния безопасности. Снижение операционных затрат: оптимизированная модель лицензирования Opinnate и упрощенные процессы управления и развертывания значительно снижают эксплуатационные расходы, что делает его привлекательными инвестициями для организаций всех размеров.

оптимизированная модель лицензирования Opinnate и упрощенные процессы управления и развертывания значительно снижают эксплуатационные расходы, что делает его привлекательными инвестициями для организаций всех размеров. Повышенная производительность команды безопасности: Автоматизируя повторяющиеся задачи и оптимизируя правила брандмауэра, Opinnate позволяет командам безопасности работать более эффективно и результативно, предоставляя им возможность сосредоточиться на инициативах безопасности более высокого уровня.

Автоматизируя повторяющиеся задачи и оптимизируя правила брандмауэра, Opinnate позволяет командам безопасности работать более эффективно и результативно, предоставляя им возможность сосредоточиться на инициативах безопасности более высокого уровня. И в завершение: Масштабируемая архитектура Opinnate легко адаптируется к растущим потребностям организаций, обеспечивая эффективное управление безопасностью даже перед лицом расширения сетевых инфраструктур.

Opinnate способствует соблюдению строгих отраслевых правил и стандартов, таких как ISO 27001, PCI DSS, HIPAA и SOX, обеспечивая организациям душевное спокойствие.

Opinnate стремится к непрерывным инновациям, постоянно развивая свои функции и возможности, чтобы оставаться впереди постоянно меняющегося ландшафта киберугроз.

Сталкиваясь с растущими проблемами кибербезопасности, Opinnate становится маяком надежды, позволяя организациям защищать свои критически важные активы, оптимизировать операции и достигать беспрецедентного уровня безопасности. Благодаря своим комплексным возможностям оптимизации правил брандмауэра, автоматизированному ужесточению безопасности и снижению эксплуатационных расходов, Opinnate является предпочтительным решением NSPM для организаций, стремящихся поднять свою кибербезопасность на новые высоты.

Сотрудничайте с Opinnate и расширяйте возможности своих клиентов. Официальный дистрибьютор Opinnate в Азербайджане — компания Elcore.

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