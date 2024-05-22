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22 мая, 2024
ДомойAI / MLMicrosoft добавил в браузер Edge функцию перевода видео в реальном времени

Microsoft добавил в браузер Edge функцию перевода видео в реальном времени

Microsoft Edge

На конференции Build компания Microsoft анонсировала для браузера Edge функцию перевода и дублирования видео в реальном времени с помощью искусственного интеллекта. Новая возможность появилась благодаря встроенной в браузер нейросети Copilot.

Функция позволит пользователям получать дубляж и субтитры к роликам на YouTube, LinkedIn, Coursera, CNBC и Bloomberg и других. В настоящее время поддерживается перевод с испанского на английский, а также перевод с английского на немецкий, хинди, итальянский, русский и испанский. В будущем Microsoft планирует увеличить количество поддерживаемых сайтов и языков.

Ожидается, что новая функция Edge на базе ИИ также сделает видео более доступными для слабослышащих или страдающих потерей слуха пользователей, предлагая автоматическое создание субтитров. Новая функция должна появиться в течение лета 2024 года у всех пользователей Edge.

Отметим, что аналогичная функция была добавлена в Яндекс Браузер в июне 2021 года.

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