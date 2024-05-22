AMD представила серверные процессоры серии EPYC 4004 с разъемом AM5

Компания AMD представила процессоры EPYC 4004 в исполнении AM5. CPU рассчитаны на использование в рабочих станциях и серверах начального уровня. По своим техническим характеристикам новинки близки к процессорам Ryzen 7000-й серии и используют архитектуру Zen 4.

В линейке EPYC 4004 представлено восемь моделей с количеством ядер от 4 до 16, поддерживающие от 8 до 32 виртуальных потоков, с базовой частотой от 3,7 до 4,5 GHz, максимальной частотой от 5,1 до 5,7 GHz и номинальным TDP от 65 до 170 Вт. Это самые высокочастотные серверные процессоры AMD.

EPYC 4004 поддерживают двухканальную память DDR5-5200 ECC (максимальный объем 192 Gb), оснащены встроенной графикой RDNA 2-го поколения и контроллером PCI Express 5.0 на 28 линий. В линейке есть два CPU (12-ядерный 4484PX и 16-ядерный 4584PX) с дополнительной памятью 3D V-Cache, благодаря чему общий объем кеша L3 достигает 128 Mb. Объем кеш-памяти L3 других моделей варьируется от 16 до 64 Mb. Заявлена поддержка технологий AMD RAIDXpert2 для создания RAID-массивов и шифрования TSME.

AMD сравнивает серию процессоров EPYC 4004 с чипами Intel Xeon E-2400. Процессоры AMD предлагают вдвое больше ядер, дешевле в расчете на одно ядро, обладают более высокой базовой и максимальной частотами, поддерживают более быструю и емкую оперативную память. Чипы AMD также производительнее в разных сценариях использования.

Процессоры линейки EPYC 4004 уже поступили в продажу. Цены – от $149 до $699.