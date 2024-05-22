Представлены телевизоры линейки Sony Bravia 2 с дисплеями 4K Ultra HD

Компания Sony представила новую линейку телевизоров Bravia 2 оснащенные светодиодными дисплеями 4K Ultra HD. Устройства работают под управлением Google TV. Серия включает модели S25, ориентированные на геймеров, и S20, предназначенные для повседневного использования, с размерами экранов от 43 до 65 дюймов.

В телевизорах Bravia 2 используется процессор изображения X1, который, как утверждает производитель «улучшает качество изображения, делает цвета более яркими и повышает четкость благодаря технологиям Live Color и 4K X-Reality PRO». Поддерживается технология Motionflow XR, которая сглаживает движение в быстрых сценах. Для геймеров есть автоматический режим низкой задержки и автоматическое отображение тонов HDR, что особенно актуально для пользователей PlayStation 5.

Аудиосистема телевизоров включает 20-ваттные динамики с поддержкой Dolby Audio, обеспечивая качественный звук. С помощью Google TV пользователи получают доступ ко всем популярным приложениям и видеоконтенту. Также имеется поддержка Apple Home Kit и AirPlay.

Телевизоры поставляются с голосовым пультом дистанционного управления, совместимым с Google Assistant для удобного поиска контента и управления им. Система X-Protection PRO защищает устройства от пыли, влаги и перепадов напряжения.

Телевизоры Sony Bravia 2 поступят в продажу 24 мая по цене от $900. Топовая версия стоит $2300.