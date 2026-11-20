Компания QNAP Systems, ведущий разработчик решений для хранения данных, сетевых технологий и защиты данных, объявила о выпуске бета-версии FileTiers — нового решения для многоуровневого хранения данных между устройствами, предназначенного для интеллектуальной оптимизации эффективности корпоративных систем хранения. FileTiers обеспечивает автоматическое распределение данных по уровням хранения между несколькими NAS-устройствами, объединяя Performance Tier и Capacity Tier. Это позволяет предприятиям поддерживать высокопроизводительное хранилище для критически важных рабочих нагрузок по мере роста объёмов данных, одновременно эффективно контролируя долгосрочные затраты на хранение. Бета-версия FileTiers в настоящее время поддерживает только QuTS hero.

Благодаря архитектуре многоуровневого хранения между устройствами FileTiers объединяет высокопроизводительные NAS, NAS с высокой ёмкостью и экономичным хранением, а также облачные хранилища в единую среду многоуровневого хранения данных. По мере увеличения объёмов данных предприятия могут распределять ресурсы хранения с учётом реальных сценариев использования. FileTiers автоматически перемещает горячие и холодные данные в соответствии с заданными пользователем правилами, а централизованный интерфейс управления позволяет IT-командам наглядно отслеживать использование ёмкости на разных уровнях, контролировать статус задач распределения данных по уровням и проверять результаты их размещения. Частоту выполнения операций распределения данных по уровням можно настроить с учётом рабочего времени предприятия, что помогает избежать сбоев в повседневной деятельности. При этом FileTiers обеспечивает прозрачный доступ: пользователи могут продолжать обращаться к файлам через существующие пути общих ресурсов и структуру папок, даже если данные размещены на разных уровнях хранения, без необходимости реорганизовывать каталоги или менять рабочие процессы. Это позволяет расширять хранилище и оптимизировать производительность без прерывания текущих операций.

«Многие предприятия сталкиваются с проблемой, когда высокопроизводительные системы хранения постепенно заполняются «холодными» данными, что увеличивает затраты на расширение и сложность управления, — отметил Дэвид Ху (David Hu), менеджер по продуктам QNAP. — FileTiers позволяет организациям использовать более экономичные NAS-системы в качестве уровня ёмкости, автоматически освобождая ресурсы высокопроизводительного хранилища и обеспечивая бесперебойный доступ к активным данным. В то же время решение сохраняет гибкость архитектуры, поддерживая различные конфигурации уровней хранения. Благодаря реальному пользовательскому опыту и обратной связи программа бета-тестирования FileTiers поможет нам лучше учитывать фактические характеристики данных и рабочие процессы управления, обеспечивая непрерывную оптимизацию стратегий распределения данных по уровням и аналитических отчётов».

Ключевые возможности FileTiers:

Автоматическое распределение данных по уровням хранения: Чётко определённая двухуровневая архитектура Performance Tier и Capacity Tier. На основе частоты доступа к данным FileTiers автоматически перемещает редко используемые тёплые и холодные данные на более экономичный уровень ёмкости, сохраняя ресурсы NVMe/SSD доступными для основных бизнес-нагрузок.

Чётко определённая двухуровневая архитектура Performance Tier и Capacity Tier. На основе частоты доступа к данным FileTiers автоматически перемещает редко используемые тёплые и холодные данные на более экономичный уровень ёмкости, сохраняя ресурсы NVMe/SSD доступными для основных бизнес-нагрузок. Экономичный уровень ёмкости на базе NAS: Перемещение холодных данных на NAS-системы с высокой ёмкостью позволяет повысить общую эффективность инвестиций в хранение данных.

Перемещение холодных данных на NAS-системы с высокой ёмкостью позволяет повысить общую эффективность инвестиций в хранение данных. Единая точка доступа и прозрачный доступ: Сохранение существующих путей общих ресурсов и структуры папок после распределения данных по уровням. Файлы остаются в исходных расположениях в виде файлов-заполнителей (placeholder files), при этом их имена, размеры и даты изменения не меняются, что снижает влияние на пользователей и нагрузку на IT-управление.

Сохранение существующих путей общих ресурсов и структуры папок после распределения данных по уровням. Файлы остаются в исходных расположениях в виде файлов-заполнителей (placeholder files), при этом их имена, размеры и даты изменения не меняются, что снижает влияние на пользователей и нагрузку на IT-управление. Поддержка облачного уровня хранения: Использование внешних облачных хранилищ, таких как myQNAPcloud Storage, в качестве уровня ёмкости для реализации различных стратегий хранения данных.

Использование внешних облачных хранилищ, таких как myQNAPcloud Storage, в качестве уровня ёмкости для реализации различных стратегий хранения данных. Гибкие правила распределения данных по уровням: Возможность задавать правила на основе времени доступа, времени изменения, размера файла, имени файла и типа файла, а также автоматически запускать распределение данных по уровням при достижении заданного порога использования объёма.

Возможность задавать правила на основе времени доступа, времени изменения, размера файла, имени файла и типа файла, а также автоматически запускать распределение данных по уровням при достижении заданного порога использования объёма. Интеллектуальное восстановление данных: Пользователи просто открывают файлы, распределённые по уровням хранения, как обычно, без необходимости вручную восстанавливать их. Часто используемые файлы автоматически возвращаются на уровень производительности, а массовое восстановление выполняется в очереди, чтобы обеспечить стабильную работу NAS.

Пользователи просто открывают файлы, распределённые по уровням хранения, как обычно, без необходимости вручную восстанавливать их. Часто используемые файлы автоматически возвращаются на уровень производительности, а массовое восстановление выполняется в очереди, чтобы обеспечить стабильную работу NAS. Интуитивно понятный интерфейс управления: Централизованный мониторинг нескольких пространств хранения, настройка правил и просмотр отчётов позволяют отслеживать стратегии распределения данных по уровням и постоянно оптимизировать их.

Централизованный мониторинг нескольких пространств хранения, настройка правил и просмотр отчётов позволяют отслеживать стратегии распределения данных по уровням и постоянно оптимизировать их. Аварийное восстановление: Резервное копирование и восстановление каждого уровня отдельно с помощью HBS или снимков, после чего функция повторного связывания позволяет восстановить связь между уровнями хранения.

Резервное копирование и восстановление каждого уровня отдельно с помощью HBS или снимков, после чего функция повторного связывания позволяет восстановить связь между уровнями хранения. Бесплатно для пользователей QNAP NAS: FileTiers бесплатен для пользователей QNAP NAS. Плата взимается только при выборе внешнего облачного сервиса в качестве уровня ёмкости и рассчитывается в соответствии с тарифами поставщика облачных услуг.

Присоединяйтесь к бета-тестированию и выиграйте приз!

До 31 декабря 2026 года, 23:59 (GMT+8), вы можете принять участие в программе бета-тестирования FileTiers на QNAP Community и поделиться своим опытом реального использования. Самые информативные, конструктивные и полезные публикации будут отобраны для получения наград в виде облачного хранилища myQNAPcloud One! Дополнительная информация о программе бета-тестирования доступна на странице FileTiers Beta Program.