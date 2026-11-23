Компания Apple разрабатывает собственного ИИ-агента, способного работать за компьютером наравне с человеком — просматривать веб-страницы, управлять приложениями, писать и отлаживать код, а также взаимодействовать со сторонними сервисами. Сейчас компания ищет руководителя инженерного направления для этого проекта, однако обозреватель Bloomberg Марк Гурман отмечает, что Apple рискует опоздать и уступить новый рынок конкурентам.

В отличие от нынешней Siri, которая в основном отвечает на запросы, будущий помощник должен действовать от имени пользователя и самостоятельно подбирать нужные инструменты для решения задач. Главная проблема, по мнению Гурмана, кроется в корпоративной культуре Apple. Компания привыкла к жесткому годовому циклу разработки: ключевые функции новых ОС утверждаются за год до релиза и планомерно реализуются к осени. Эта модель принесла успех в прошлом, но в условиях современной ИИ-гонки, где OpenAI, Anthropic и Google выпускают обновления практически непрерывно, она становится тормозом. Похожая ситуация уже случилась с запуском Apple Intelligence в 2024 году, когда компания оказалась в роли догоняющей.

Чтобы исправить положение, Apple пытается изменить привычный график. В декабре ожидается крупный апдейт iOS 27.3 с функциями, перенесенными с осени, а весной выйдет еще одно заметное обновление. Кроме того, компания начала реструктуризацию команды Siri, сократив специалистов, отвечавших за устаревшую инфраструктуру. Тем не менее внутри самой корпорации сотрудники пока не чувствуют реального ускорения процессов.

Текущая версия Siri по-прежнему уступает конкурентам в скорости, глубине интеграции со сторонними сервисами и понимании контекста на экране — например, ассистент может не распознать время и место встречи из открытой переписки для создания события в календаре. В декабре Siri научится выполнять цепочки действий в стандартных приложениях Apple, а в следующем году — в сторонних программах, чтобы пользователь мог в один запрос отредактировать и отправить фото, вызвать Uber или забронировать столик через Resy. Но, как отмечает Гурман, это лишь базовый этап, далекий от автономного ИИ-агента, способного предугадывать желания владельца.

Тем временем конкуренты уже активно строят экосистемы ИИ-агентов, которые подключаются к почте, банкам, рабочим инструментам, облакам и системам умного дома, поддерживая тысячи интеграций. По прогнозам Гурмана, полноценный ИИ-агент от Apple появится не раньше конца 2027 года. К этому времени соперники могут прочно закрепиться в повседневной жизни пользователей. Несмотря на высокие продажи iPhone, Apple рискует утратить контроль над тем, как именно люди взаимодействуют с устройствами и какими сервисами пользуются.