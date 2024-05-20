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21 мая, 2024
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Tesla отказывается от поддержки Steam в новых электромобилях

Tesla Steam

Интеграция с сервисом Steam появилась в электромобилях Tesla в 2022 году. Теперь, покупатели новых Model S и Model X стали получать уведомления, в которых сообщается, что компания отказывается от поддержки игрового магазина в своих машинах. На соответствующие заявления покупателей новых электромобилей ссылаются сайты Electrek и TeslaRati. Все другие развлекательные возможности системы и право запуска приложений остались неприкосновенными.

Причины подобных изменений не приводятся. Скорее всего, они имеют отношение к стремлению компании максимально снизить расходы. Кроме того, игровые функции бортовых компьютеров Tesla могли быть не очень востребованными, из-за чего от них решили постепенно отказаться. Напомним, что в целях безопасности, как это происходит с воспроизведением видео, запуск игр был возможен только на неподвижном электромобиле.

Изменения коснулись только машин свежих партий. На уже реализованных электромобилях поддержка игр из каталога Steam должна сохраниться. Сама Tesla не делала никаких публичных заявлений по этому поводу.

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