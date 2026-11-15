SpaceX впервые поймала корабль Starship, вернувшийся с орбиты

SpaceX впервые вернула корабль Starship с орбиты на космодром Starbase в Техасе, где его в воздухе подхватили механические «руки» Mechazilla. Так завершился 15-й испытательный полет Starship — самый продолжительный за всю историю программы. За 22,5 часа корабль совершил 14 витков вокруг Земли и вывел на орбиту 26 спутников связи Starlink V3.

Захват состоялся 14 ноября около 15:20 по местному времени. На кадрах трансляции видно, как корабль Ship 42 выходит из облаков, разворачивается в вертикальное положение и опускается между захватами башни Mechazilla. До сих пор SpaceX удавалось ловить таким способом только ускорители Super Heavy, которые возвращаются к месту старта через несколько минут после запуска. Сам корабль проделал гораздо более долгий путь — вышел на орбиту, а почти сутки спустя вошёл в атмосферу и вернулся к той же башне.

Три из 26 спутников Starlink V3, выпущенных кораблем на орбите, помогли подготовить его к возвращению. На них установили камеры, чтобы осмотреть теплозащитный экран Starship после запуска. Инженеры изучили снимки со спутников и наземных камер и дали добро на возвращение в Техас. План полёта предусматривал и запасные варианты с приводнением у берегов Чили или Гавайских островов.

По первоначальному замыслу башня должна была поочередно поймать обе ступени. Однако при возвращении ускорителя Super Heavy бортовая автоматика обнаружила, что он оказался вне расчетного положения для захвата. Как уточнил представитель SpaceX Дэн Хуот (Dan Huot), система управления сработала штатно е отменила заход к башне и направила ступень в запасной район над Мексиканским заливом. Примерно 6,5 минут после старта сработала система аварийного прекращения полета, и ускоритель взорвался над водой. Причину отклонения SpaceX еще выясняет.

Возвращение Ship 42 приблизило SpaceX к цели, ради которой компания разрабатывает Starship, — повторно использовать обе ступени ракеты. У Falcon 9 компания регулярно возвращает ускоритель, но для каждого пуска ей приходится строить новую вторую ступень. Если Super Heavy и сам Starship можно будет быстро готовить к следующему полету, SpaceX рассчитывает существенно снизить стоимость выведения грузов на орбиту.

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Первым выиграть от этого может собственный спутниковый бизнес SpaceX. В III квартале 2026 года подразделение связи, в которое входит Starlink, принесло $2,4 млрд операционной прибыли при 2,8 млрд. долларов у компании в целом. Нынешний полет стал уже вторым, в котором Starship доставил на орбиту действующие спутники Starlink. По оценке SpaceX, одна партия из 26 аппаратов V3 добавляет сети примерно столько же пропускной способности для передачи данных абонентам, сколько дают десять запусков Falcon 9 со спутниками предыдущего поколения.

Для лунной программы NASA Artemis компания разрабатывает отдельную посадочную версию корабля — Starship HLS. Она должна доставлять астронавтов и грузы с окололунной орбиты на поверхность Луны, а после экспедиции возвращать экипаж на орбиту для стыковки с Orion. У Илона Маска есть для Starship и более дальняя цель е использовать многоразовые корабли для доставки людей и грузов на Марс.