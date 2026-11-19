Компания Meta запустила в Турции и Таиланде тестирование отдельного приложения Direct для iOS и Android, которое позволяет общаться без установки Instagram и даже без регистрации в соцсети.

Войти в мессенджер можно по номеру телефона или электронной почте, а при авторизации через существующий аккаунт Instagram все текущие переписки синхронизируются автоматически. Новых собеседников без привязки к соцсети предлагают находить вручную по имени или через QR-код, причем общаться можно как один на один, так и в групповых чатах.

Визуально приложение напоминает привычный встроенный мессенджер, но дополнено расширенной кастомизацией: здесь есть смена цветовых тем, пользовательские стикеры, короткие статусы Notes, возможность рисовать прямо в окне диалога и накладывать звуковые эффекты вроде смеха толпы или шума воды на голосовые сообщения.

Особое внимание уделили безопасности и защите от спама — писать первыми и добавлять в группы могут только люди из списка контактов или уже подтвержденных связей, а нежелательных пользователей легко заблокировать. Кроме того, приложением разрешено пользоваться с 13 лет, поэтому для подростков сохранили строгие настройки Teen Accounts и добавили родительский контроль, позволяющий отслеживать круг общения ребенка и ограничивать время в сети.