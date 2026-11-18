Компания Google масштабно обновила встроенного ассистента Ask Maps в приложении Google Карты, превратив его в персонального помощника для путешествий и повседневных задач. Ключевым нововведением стала возможность планировать многодневные поездки с учетом личных интересов и предпочтений пользователя. Достаточно задать базовый запрос — например, составить маршрут трехдневного автопутешествия с остановками в интересных ресторанах, парках и у достопримечательностей — и нейросеть сформирует структурированное расписание по дням с рекомендациями и привязкой всех точек к карте. Полученным планом можно легко поделиться с попутчиками или в один клик экспортировать его в Google Документы для дальнейшего редактирования.

Изменился и сам процесс навигации в реальном времени. Теперь во время движения Ask Maps работает как динамический штурман: он заранее предупреждает о пробках, платных участках трассы, резких изменениях погоды и возможных задержках. Кроме того, помощник подскажет, где по пути удобнее припарковаться, найдет свободные зарядные станции для электромобилей и напомнит актуальный график работы следующего заведения в маршруте, чтобы пользователь не приехал к закрытым дверям.

Помимо туризма, Google усилил интеграцию ИИ с локальным бизнесом, добавив функцию поиска свободных окон для записи в салоны красоты, автосервисы и другие местные организации. Вместо того чтобы самостоятельно обзванивать десятки мест, пользователь может поручить эту рутину алгоритму: Ask Maps проанализирует доступные слоты на сайтах бронирования, а при необходимости даже самостоятельно совершит автоматический голосовой звонок в компанию (на базе технологии Google Duplex), чтобы уточнить наличие свободного времени.

Распространение новых функций уже стартовало для пользователей устройств на базе Android и iOS. Одновременно с апдейтом Google объявила о глобальном расширении географии самого ассистента: Ask Maps запускается в Великобритании и еще 30 европейских странах, благодаря чему общее число регионов присутствия сервиса превысит 200. При этом передовые инструменты — такие как автоматический обзвон для записи и расширенные дорожные подсказки в пути — на первом этапе будут доступны исключительно на территории США.