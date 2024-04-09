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9 апреля, 2024
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Представлен моноблок Samsung All-In-One Pro в тонком корпусе с 4K-экраном

Samsung All-In-One Pro

Компания Samsung представила в Южной Корее обновленную версию моноблока All-In-One Pro. По своему дизайну новинка напоминает iMac от Apple. Тонкий корпус моноблока (6,5 мм), включая подставку, изготовлен из алюминия.

Samsung All-In-One Pro

Samsung All-In-One Pro оснащен 27-дюймовым 4K-дисплеем. По сравнению с предыдущей моделью экран стал шире на 13%. Установлен процессор Intel Core Ultra, но конкретная модель не указывается. Производитель заявляет, что он обеспечивает более высокую вычислительную и графическую производительность по сравнению с процессором Core i5 13-го поколения, который предлагается в составе прошлогодней 24-дюймовой модели моноблока. Объемы ОЗУ и SSD тоже не сообщаются.

Есть встроенная веб-камера и динамики с поддержкой Dolby Atmos. Набор разъемов включает: HDMI, два USB Type-A, Ethernet и 3,5 мм аудиовыход. Беспроводная связь обеспечивается Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E. В комплект поставки входят беспроводные аксессуары: мышка и клавиатура с выделенной клавишей для вызова ИИ-помощника Microsoft Copilot.

Предустановлена операционная система Windows 11 Home с несколькими приложениями и функциям Galaxy Ecosystem, включая Buds, Multi Control, Quick Share и Second Screen. Благодаря приложению Windows Phone Link пользователи смогут видеть на ПК уведомления, которые приходят на смартфоны Galaxy, а также отвечать на них. Камеру смартфона Galaxy можно использовать в качестве веб-камеры All-In-One Pro.

Цена моноблока Samsung All-In-One Pro составляет около $1469. Пока неизвестно, планирует ли компания выпустить его за пределами Южной Кореи.

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