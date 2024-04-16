Moto G64 5G: недорогой смартфон с аккумулятором на 6000 мАч

Компания Motorola представила в Индии бюджетный смартфон Moto G64 5G. Аппарат стал первым в мире устройством на базе процессора MediaTek Dimensity 7025 (разогнанный Dimensity 7020). Это 6-нанометровая платформа с ядрами Cortex-A78 и Cortex-A55, GPU IMG BXM-8-256.

Moto G64 5G оснащен 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD, частотой обновления 120 Hz и защитным стеклом Corning Gorilla Glass. Основная камера двойная: 50 Мп датчик (f/1.8, OIS, фазовый автофокус) и широкоугольный модуль на 8 Мп (f/2.2, автофокус). Фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2.4).

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт. Из других характеристик заявлены поддержка 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, A-GPS, модуль NFC, порт USB Type-C, стереодинамики, 3,5-мм разъем для наушников, боковой сканер отпечатков пальцев и защита IP52. Габариты — 161,56 х 73,82 х 8,89 мм, вес — 192 гр. Используется Andorid 14 c My UX.

Версия на 8/128 Gb будет стоить $192, вариант на 12/256 Gb — $228. Moto G64 5G уже поступил в продажу в Индии. Смартфон доступен в трех цветах корпуса: зеленом, голубом и фиолетовом. О планах по международному релизу Motorola пока ничего не сообщала.