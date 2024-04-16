IDC: в первом квартале 2024 года Apple уступила Samsung лидерство на рынке смартфонов

Согласно свежему отчету аналитической компании International Data Corporation (IDC), компания Samsung вернула себе звание крупнейшего производителя смартфонов, опередив Apple. Кроме того, китайские компании, такие как Xiaomi и Transsion, демонстрируют стремительный рост и создают серьезную конкуренцию на мировом рынке.

В первом квартале 2024 года глобальные поставки смартфонов в целом выросли на 7,8% в годовом исчислении — до 289,4 млн. устройств. Samsung отгрузил 60,1 млн. смартфонов, заняв 20,8% рынка. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, поставки снизились на 0,7%.

Apple, которая по итогам 2023 года была лидером на глобальном рынке смартфонов, в этот раз заняла второе место. Всего за первый квартал этого года было отгружено 50,1 млн. iPhone, поставки снизились на 9,6%. Несмотря на ухудшение позиций Apple в Китае, там продажи сократились всего на 2,1%, эксперты полагают, что падение произошло в основном за счет других регионов. На третьем месте Xiaomi — 40,8 млн. смартфонов, рост на 33,8%.

Компания Transsion, которой принадлежит набирающий популярность бренд Tecno, показала впечатляющий рост, увеличив поставки на 85%. Это позволило ей занять четвертое место на мировом рынке смартфонов. Эксперты IDC отмечают, что китайские компании активно расширяются на международных рынках, предлагая доступные и качественные устройства. Также они активно инвестируют в инновации.