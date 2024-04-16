Bakcell готовится к большим новшествам

Компания Bakcell, которая последние несколько недель не покидает медиа-повестку страны, поделилась очередным видеороликом со слоганом «мы начинаем новую эру». В рекламе многие известные лица Азербайджана заявляют, что бренд Bakcell стоит на пороге больших перемен и обещает принести множество инноваций.

Несмотря на то, что компания не делала никаких официальных заявлений, в видеороликах можно проследить месседжи об инновациях, искусственном интеллекте и новых продуктах. В последнем объявлении упоминаются дата и место; 25 апреля, 18:00, Бакинский бульвар.