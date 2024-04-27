Figure AI vs. Tesla: Кто лидирует в гонке по созданию гуманоидных роботов?

Воспринимает ли Илон Маск разработку Figure Al как конкурента? Какой из этих двух компаний удастся первой разработать лучшего человекоподобного робота с искусственным интеллектом для того, чтобы начать выпускать его в массовых масштабах? Давайте попробуем выяснить это.

Мы восторгаемся достижениями робота Tesla Optimus, но не меньший интерес представляет то, что делает на зарождающемся рынке гуманоидных роботов компания Figure Al, которая выглядит как достойный мощный соперник разработке компании Илона Маска. А если учесть, что Figure Al недавно получила 675 млн. долларов финансирования от Джеффа Безоса, Microsoft, OpenAI, NVIDIA, Intel и Ark Invest на создание человекоподобных роботов, то можно предположить, что гонка разгорится с новой силой. Кроме того, в рамках сделки компания Figure AI объявила, что будет сотрудничать с OpenAI для создания моделей искусственного интеллекта следующего поколения для человекоподобных роботов. Компания, возглавляемая Бреттом Адкоком (Brett Adcock) и оцененная в 2,6 млрд. долларов, имеет достаточно сил, чтобы противостоять роботу Tesla.

История Бретта Адкока и Figure Al

Бретт Адкок всю свою жизнь был фанатом научной фантастики, точнее, фанатом роботов и особенно серии рассказов «Я, робот» Айзека Азимова. В 12 лет он поглощал такие книги, как «Я, робот», «Сны роботов» и «Мечты роботов». Позже, размышляя об увлечении всей своей жизни, он заметил: «Кто не думал о создании роботов и кто не хотел над этим работать?».

Бретт родился в 1986 году и вырос на семейной ферме недалеко от Моуиквы (штат Иллинойс, США). В возрасте 16 лет он начал работать в web-компаниях, и эта страсть окупилась 10 лет спустя. В 2012 году, в возрасте 26 лет, он основал Vettery — рекрутинговую компанию, подбирающую сотрудников на основе искусственного интеллекта, которая быстро разрослась, проводя 20 тысяч собеседований в месяц и помогая тысячам людей найти работу своей мечты. 6 лет спустя, в 2018 году, компания Vettery была приобретена за 110 млн. долларов, что стало первым крупным успехом Бретта.

Затем Бретт нацелился на небо, став соучредителем Archer Aviation — стартапа, занимающегося созданием электрического самолета с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL). После привлечения инвестиций на сумму более 1 млрд. долларов, летных испытаний пяти поколений самолетов eVTOL и подписания коммерческого соглашения с United Airlines на 1,5 млрд. долларов, компания Archer в 2021 году стала публичной на Нью-Йоркской фондовой бирже с оценкой в 2,7 млрд. долларов. Именно этот второй крупный успех дал Бретту капитал для реализации идеи, вдохновленной произведениями Айзека Азимова десятилетиями ранее. Продав в 2022 году акции Archer на 9-значную сумму, он основал компанию Figure AI — стартап в области искусственного интеллекта и робототехники, базирующийся в Саннивейле (штат Калифорния, США), который занимается созданием гуманоидных роботов общего назначения. И в качестве первого шага Бретта стало создание впечатляющей команды инженеров из таких компаний, как Boston Dynamics, Tesla, Google DeepMind и Apple. «Теперь, наконец, имея собственный капитал и команду инженеров мирового класса, пришло время приступить к созданию роботов»», — сказал Бретт Адкок в одном из своих первых интервью в качестве CEO Figure AI.

Бретт признает еще один ключевой фактор времени, который сделал 2022 год хорошим годом для начала работы. «Технология, необходимая для создания этих роботов, по-настоящему материализовалась только в течение последних трех или четырех лет. Лишь недавно были продемонстрированы такие элементы, как необходимые вычисления, алгоритмы искусственного интеллекта, продвинутое передвижение и аккумуляторные технологии, которые играют центральную роль в создании роботов-гуманоидов. И несмотря на эти достижения, нам по-прежнему приходилось создавать почти все ключевые компоненты самостоятельно, с нуля — все, начиная от прошивки, встроенных систем, приводов, двигателей, датчиков, аккумуляторных систем и соединений», — говорит Бретт.

Но главным достижением, которое вдохнет жизнь в роботов в 2024 году, станет сочетание моделей GPT и компьютерного зрения. Например, во время одной из демонстраций возможностей робота Figure AI, было показано, как он готовит кофе. Но до этого разработчики подключили систему машинного зрения робота к модели машинного зрения GPT-4, а затем заставили его наблюдать, как один из сотрудников снова и снова готовит кофе. Наблюдая, как человек неоднократно ставит капсулу в кофе-машину, затем кружку и нажимает кнопку заваривания, нейронная сеть обучалась приготовлению кофе. И если написание кода на C++ для этого алгоритма заняло бы 30 дней, нейронная сеть Figure AI выучила всего за 7 часов.

А в прошлом месяце Figure AI поделилась видео, в котором демонстрируются очередные результаты сотрудничества с OpenAI. В ролике показано, как робот ведет диалог с человеком в режиме реального времени. Машина отвечает на его вопросы и выполняет команды. Сначала робота попросили описать все, что он видит на столе и он успешно справился с этим. После этого ему сказали передать что-то съестное. Робот понял, что имеет в виду человек, и дал ему яблоко. Затем робот сам догадался, что тарелки и стаканы нужно класть в одно место, а в конце ролика Figure 01 дал оценку всем своим действиям. Бретт Эдкок сообщил, что встроенные в Figure 01 камеры отправляют данные в большую визуально-языковую модель искусственного интеллекта, обученную OpenAI, в то время как собственные нейросети Figure через камеры робота захватывают изображение окружения. Алгоритмы OpenAI также отвечают за возможность робота понимать человеческую речь, а нейросеть Figure преобразует поток полученной информации в быстрые, низкоуровневые и ловкие действия робота.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

В конечном итоге цель Figure AI состоит в том, чтобы люди могли говорить с роботом-гуманоидом простым языком и заставить робота самостоятельно создавать список задач, а затем выполнять их автономно. Хотя робот Figure AI уже способен говорить, партнерство с OpenAI может повысить его способность обучаться и учиться на ошибках, что приведет к ускоренному повышению производительности.

Взгляд на будущее Figure AI

Штаб-квартира Figure AI занимает огромную площадь более чем в 2780 м2 с высокими потолками высотой 15 м и специализированными помещениями для разработки двигателей и приводов, создания электроники и систем обучения искусственного интеллекта. Когда-то это был склад старой школы судоходной компании. «У нас есть лаборатории для промышленного дизайна, для разработки аккумуляторных систем, для непрерывного тестирования и для производства почти всего, что нам нужно. Здесь мы также проводим полную интеграцию и демонстрации», — с гордостью описывает свою фабрику Бретт.

Скорость, с которой компания Figure AI добилась прогресса, просто выдающаяся. Она прошла путь от проекта с чистого листа до шагающих динамических двуногих гуманоидных роботов менее чем за 12 месяцев. Для Бретта Аддока ключом к этому успеху является культура компании. «Это на 100% отличает Figure AI от других компаний, производящих роботов, — отмечает он. — Наша культура очень разная. Мы двигаемся очень быстро и для этого никогда не собиралась такая сильная команда».

Главным достижением компании на сегодняшний день является робот-гуманоид «Figure 01» высотой 167,64 см и весом 60 кг. Это полностью электрическая и способная нести полезную нагрузку в 20 кг модель, время работы которой составляет 5 часов, а скорость ходьбы достигает1,2 м/с. Бретт предвидит будущее, в котором роботы-гуманоиды будут повсюду. Его прогноз впечатляет: «Я думаю, что миру в конечном итоге понадобится около 10 млрд гуманоидных роботов от различных производителей». Его личная ближайшая и амбициозная цель — произвести и развернуть 1 млн. роботов «Figure 01» к 2030 году, как бы ни было сложно достичь этого в ближайшие 6 лет.

«Роботы будут очень важны в мире искусственного интеллекта. Один из антиутопических сценариев развития общего искусственного интеллекта (AGI) заключается в том, что искусственный интеллект, по сути, будет командовать людьми, заставляя выполнять ручной труд, и это звучит очень удручающе. Уже во многих отраслях, например, таких как работа на складе или на производстве, вы держите в руках сканер штрих-кода, а компьютер говорит вам, куда идти и что делать дальше. Мы не хотим, чтобы это случилось с нами. И я думаю, что возможность иметь в штате таких компаний роботов-гуманоидов, выполняющих работу вместо людей в эпоху AGI будет чрезвычайно важна для человечества», — говорит Бретт Адкок.

Можно предположить, что Figure AI под дальновидным руководством Бретта не просто занимается разработкой усовершенствованных роботов-гуманоидов, а переопределяет будущее труда и технологий. Мечта Бретта, глубоко укоренившаяся в его детской любви к научной фантастике, превращается в реальность, в которой роботы-гуманоиды смогут создать мир изобилия и поднять человечество на новый уровень, фундаментально изменив то, как мы взаимодействуем с технологиями и друг с другом.

Как развивается Tesla Optimus

В то же время определенных успехов добился и Илон Маск в развитии своего проекта по созданию гуманоидного робота Tesla Optimus. Недавно его компания представила миру свое последнее творение — искуственный интеллект Optimus Gen 2. Этот гуманоидный бипедальный робот открывает новую страницу в области робототехники, демонстрируя поразительные способности к быстрой ходьбе, танцам и выполнению разнообразных манипуляций с объектами.

Проект Optimus от Tesla, также известный как Tesla Bot, первоначально не воспринимался всерьез широкой публикой и критиками, за исключением преданных фанатов компании. Это скептическое отношение было частично обусловлено неудачами в реализации некоторых второстепенных проектов Илона Маска, таких как сеть зарядных устройств Supercharger, работающих на солнечной энергии. Однако последняя презентация Optimus Gen 2 значительно изменила восприятие проекта среди экспертов и общественности. Презентация продемонстрировала значительные улучшения и прогресс в развитии робота по сравнению с первыми прототипами, представленными на Tesla AI Day 2022.

Появление и развитие проекта Optimus в контексте истории Tesla также символизирует новый этап в эволюции компании. Уже давно заявлявшая о своих достижениях в области искусственного интеллекта и разработки самоуправляемых транспортных средств компания теперь стремится расширить свои горизонты, используя накопленный опыт в создании человекоподобных роботов. Маск часто упоминает, что автомобили Tesla уже можно рассматривать как роботов на колесах, и проект Optimus является логическим продолжением этой идеи, предоставляя транспортным средствам более человекоподобные возможности и форму.

Оснащенный передовыми сервоприводами Optimus Gen 2 обладает выдающейся мобильностью и гибкостью. Эти сервоприводы обеспечивают роботу плавное и точное движение, позволяя ему выполнять задачи с невероятной точностью и эффективностью. Электронная начинка позволяет Optimus Gen 2 воспринимать свое окружение с высокой степенью детализации, а сенсоры, расположенные по всему корпусу робота, включая его пальцы, обеспечивают точное взаимодействие с объектами и окружающей средой. Руки робота разработаны с 110 степенями свободы, что позволяет им имитировать широкий спектр человеческих движений и манипуляций. Например, в одном из рекламных роликов, опубликованных Илоном Маском, было продемонстрировано, как Optimus Gen 2 способен поднимать и перемещать яйцо, не повредив его скорлупу. Шейное соединение Optimus также заслуживает внимания с его двумя степенями свободы, позволяющими роботу поворачивать и наклонять голову так же естественно, как это делает человек.

Планы Tesla на использование и продажи Optimus Gen 2

Тesla активно разрабатывает планы по интеграции Optimus Gen 2 в свои производственные процессы, заявляя о намерении использовать этих роботов для автоматизации рутинных, физически трудоемких или потенциально опасных задач. Этот шаг может радикально трансформировать производственные операции компании, увеличивая эффективность, безопасность и снижая затраты на рабочую силу. Tesla также планирует вывести Optimus Gen 2 на рынок после того, как докажет его полезность и эффективность в собственных производственных условиях. Это стратегическое решение позволит компании не только тестировать и улучшать робота в реальных условиях, но и продемонстрировать его потенциальным покупателям реальную ценность и применимость в различных отраслях. Маск, как и Бретт Адкок, предполагает, что спрос на подобные роботы может достигать сотен миллионов, а возможно, и миллиардов единиц по всему миру.

В настоящее время Tesla активно расширяет свою команду специалистов, работающих над проектом Optimus Gen 2. Компания объявила о наборе новых сотрудников, что свидетельствует о масштабировании проекта и стремлении ускорить его развитие. В частности, Tesla ищет экспертов в области глубокого обучения, компьютерного зрения, механики и программной инженерии. Это подчеркивает сложность и междисциплинарный характер работы над созданием современных роботов. И, кстати, поставки роботов в небольших количествах Tesla намеревается начать в следующем году.

Что ждет рынок роботов в ближайшие годы?

Рынок гуманоидной робототехники, по прогнозам исследовательских компаний, таких как Markets and Markets, ожидает значительного роста в ближайшие годы. Отмечается, что отрасль, которая оценивалась примерно в 1,8 млрд. долларов в 2023 году, может достичь объема в 13,8 млрд. долларов к 2028 году. Этот рост свидетельствует о быстром развитии технологий и возрастающем интересе к гуманоидным роботам в различных сферах жизни. В этом контексте Optimus Gen 2 и «Figure 01» выделяются как одни из самых передовых и инновационных проектов в этой области. Со своими улучшенными возможностями и гибкостью эти роботы демонстрируют потенциал для широкого спектра приложений, от промышленного производства до потребительского использования. И их внедрение может значительно повлиять на рынок, устанавливая новые стандарты для гуманоидных роботов.

Optimus Gen 2 и «Figure 01» также выделяются на фоне других продвинутых гуманоидных роботов, таких как Sophia от Hanson Robotics и Ameca от Engineered Arts. В то время, как Sophia и Ameca, в первую очередь, ориентированы на имитацию человеческой мимики и взаимодействие с людьми, роботы Tesla и Figure AI разрабатываются с акцентом на функциональность и способность выполнять практические задачи. Кроме того, стоит отметить, что развитие рынка гуманоидных роботов не ограничивается только этими компаниями. Примером другого ключевого игрока в этой области является Boston Dynamics со своим роботом Atlas, который имеет высоту 1,5 м и весит 89 кг. Atlas известен своими способностями к подъему, переносу и бросанию объектов, а также быстрым передвижениям и даже выполнению элементов паркура.