Состоялся долгожданный релиз Grand Theft Auto VI на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S — первыми доступ к игре получили жители Новой Зеландии, а в остальных регионах мира она открывается поэтапно с наступлением полуночи по местному времени. Поклонникам серии пришлось ждать продолжения более 13 лет с момента выхода GTA V в сентябре 2013 года, за которые Rockstar успела выпустить лишь несколько переизданий пятой части. Владельцам ПК придется подождать еще: компьютерная версия экшена выйдет не раньше начала 2027 года.

Одновременно с запуском спало эмбарго на обзоры, и первые оценки критики оказались триумфальными. На агрегаторе Metacritic новинка получила 99 баллов из 100 на основе 98 рецензий профильных изданий. Этот результат поставил проект Rockstar на первое место в рейтинге лучших игр всех времен — впервые за 28 лет он разделил абсолютное лидерство с культовой The Legend of Zelda: Ocarina of Time, вышедшей в 1998 году.

В своих рецензиях журналисты называют вымышленный штат Леонида самым живым, реалистичным и детализированным открытым миром в истории индустрии. Столь же высоко критики оценили главных героев — Джейсона и Лусию, отметив глубину их истории, которая удерживает интерес на протяжении всех 100 часов сюжетной кампании с побочными заданиями. Важной особенностью геймплея стала нелинейность: развитие сюжета и события в миссиях меняются в зависимости от того, за кого из персонажей играет пользователь. Редкие замечания прессы касаются лишь консольной производительности с ограничением в 30 кадров в секунду и упрощенной механики ближнего боя, которая заметно уступает в проработке остальным элементам игры.

При этом большинство обозревателей сходятся во мнении, что заданную планку качества индустрия не сможет превзойти еще долгие годы. Успех уже отразился и на предстоящих премиях: еще на старте Grand Theft Auto VI стала лидером года по числу номинаций на The Game Awards 2026, где поборется за победу сразу в восьми категориях.