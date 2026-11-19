Anthropic и семеро ее соучредителей привлекли рекордные $107,3 млрд. в ходе первичного публичного (IPO) и частного размещений акций. Компания первой среди ведущих разработчиков передового искусственного интеллекта вышла на биржу, разместив 980 млн. бумаг по $83 за штуку — выше изначально заявленного диапазона в $70–78.

Сделка разделилась на два этапа: основное IPO принесло $81,3 млрд. (побив предыдущий мировой рекорд SpaceX в $75 млрд), а еще $26 млрд. привлекли через закрытое размещение, в котором поучаствовали Google, AMD, Microsoft и Nvidia. Спрос на акции семикратно превысил предложение, поэтому приоритет при распределении отдали действующим инвесторам.

По итогам выхода на биржу рыночная оценка Anthropic составила около $1,5 трлн. С таким показателем компания сразу вошла в топ-15 крупнейших корпораций мира, встав в один ряд с Tesla и заметно опередив своего главного конкурента OpenAI, который планирует выход на биржу не раньше 2027 года.

Для финансового рынка этот дебют стал знаковым: если раньше инвесторы преимущественно вкладывались в производителей чипов и поставщиков инфраструктуры, то теперь переключились на создателей платформ вроде Claude, которые уже внедряются в бизнес, науку и медицину. При этом сама компания успешно провела размещение на фоне недельного падения индекса Nasdaq 100 и акций техгигантов. Организаторами сделки выступили Goldman Sachs и Morgan Stanley, а торговаться акции Anthropic будут под тикером «ANT».