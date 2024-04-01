1 июня в Баку пройдет III Национальный форум по кибербезопасности

1 июня в отеле Bilgah Beach пройдет III Национальный форум по кибербезопасности, организатором которого традиционно выступает Ассоциация организаций кибербезопасности Азербайджана (Azərbaycan Kibertəhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası — AKTA). Основная цель форума заключается в проведение совместных обсуждений экосистемы кибербезопасности с учреждениями, организациями, партнерами и экспертами, которые могут внести вклад в ее развитие в Азербайджане.

В рамках форума запланированы презентации и дискуссии с участием местных и иностранных представителей государственных учреждений и профильных экспертов по темам экосистемы кибербезопасности страны, безопасности критической информационной инфраструктуры, образования и человеческих ресурсов в сфере кибербезопасности, а также формирование кибердиаспоры. Кроме того, состоится презентация проектов в сфере кибербезопасности, реализуемых в странах-членах Организации тюркских государств, а также в других странах региона. Отдельное время будет посвящено обсуждению дальнейших перспектив сотрудничества.

Принять участие в форуме могут члены АКТА и эксперты по кибербезопасности, а также руководящий состав профильных учреждений, организаций и компаний.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте III Национального форума по кибербезопасности.