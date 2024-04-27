Mastercard провела ежегодную пресс-конференцию в Баку

Mastercard провела ежегодную пресс-конференцию по итогам года в отеле JW Marriott Absheron с участием Avşar Gürdal, генерального менеджера Mastercard в Турции и Азербайджане, Mehmet Gülez, вице-президента Mastercard Advisors в Турции и Азербайджане, и Эмиля Зейналова, регионального менеджера в Азербайджане.

Мир постоянно меняется и движется в сторону цифровизации, и Mastercard является одним из главных участников процесса цифровизации в Азербайджане и предлагает различные финансовые решения для удобства клиентов с целью увеличения объема безналичных платежей и повышения финансовой грамотности.

На пресс-конференции Mastercard обсудила важные аспекты и инновации в области платежных технологий и финансовых услуг, представила инновационные проекты и программы, направленные на повышение доступности финансовых услуг в Азербайджане. Также были затронуты вопросы, связанные с мерами безопасности, предпринимаемыми Mastercard для защиты данных клиентов и предотвращения мошенничества в онлайн и офлайн сферах.

Генеральный директор Mastercard в Азербайджане и Турции Авшар Гюрдаль отметил на пресс-конференции, что азербайджанский рынок является одним из самых стратегических, а потребители в Азербайджане имеют особую специфику. Процесс адаптации любой новой технологии в Азербайджане происходит гораздо быстрее, чем на любом другом рынке мира. Конечно же, не последнюю роль в этом играет регулятор — Центральный банк Азербайджана, который активно поддерживает все инновации. В результате этой тенденции уровень цифровизации в Азербайджане уже достиг 31%, тогда как всего 8 лет назад он составлял 5%».

«Mastercard продолжает работать в Азербайджане с местными финансовыми институтами для создания и развития финансовых решений и повышения финансовой грамотности. В частности, сотрудничество с Azericard, ребрендинг крупнейшей сети кинотеатров в «CineMastercard», расширение зоны действия сервиса Masterpass, инвестиции в токенизацию — все это доказывает нашу приверженность процессу внедрения новейших технологий в Азербайджане для развития финансовой доступности», — сказал Эмиль Зейналов, представитель Mastercard в Азербайджане, в ходе пресс-конференции.

Спикеры также рассказали о текущем состоянии и перспективах развития электронной коммерции в Азербайджане с использованием платежных технологий Mastercard, а также озвучили планы по дальнейшему развитию на азербайджанском рынке и стратегические направления деятельности на ближайшие годы.