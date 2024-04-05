AnTuTu: лучшие Android-смартфоны марта по соотношению цены и производительности

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинги лучших Android-смартфонов по соотношению цены и производительности в разных ценовых категориях по состоянию на конец марта 2024 года. Как обычно, в расчет не брались камеры, автономность и другие параметры.
Категория до 276 долларов
На первом месте смартфон Redmi K70E, Redmi Note 12 Turbo опустился на второе, а третье занимает Redmi Note 12T Pro.
Категория от 277 до 414 долларов
Лидерами стали iQOO Neo9, iQOO Neo9 Pro и Redmi K70.
Категория от 415 до 552 долларов
Первые три места принадлежат Realme GT5 Pro, Redmi K70 Pro и Meizu 21.
Категория от 553 доллара
На первом месте OnePlus 12, на втором – Xiaomi 14, третье место получил Honor Magic6.
Статистика AnTuTu собрана в период с 1 по 31 марта 2024 года. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов.