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5 апреля, 2024
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AnTuTu: лучшие Android-смартфоны марта по соотношению цены и производительности

AnTuTu

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинги лучших Android-смартфонов по соотношению цены и производительности в разных ценовых категориях по состоянию на конец марта 2024 года. Как обычно, в расчет не брались камеры, автономность и другие параметры.

Категория до 276 долларов

AnTuTu

На первом месте смартфон Redmi K70E, Redmi Note 12 Turbo опустился на второе, а третье занимает Redmi Note 12T Pro.

Категория от 277 до 414 долларов

AnTuTu

Лидерами стали iQOO Neo9, iQOO Neo9 Pro и Redmi K70.

Категория от 415 до 552 долларов

Первые три места принадлежат Realme GT5 Pro, Redmi K70 Pro и Meizu 21.

Категория от 553 доллара

На первом месте OnePlus 12, на втором – Xiaomi 14, третье место получил Honor Magic6.

Статистика AnTuTu собрана в период с 1 по 31 марта 2024 года. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов.

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