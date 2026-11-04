Vivo V80 FE получил три камеры Zeiss по 50 Мп и аккумулятор на 7000 мА•ч

Компания Vivo представила смартфон V80 FE — новую модель серии V80. Аппарат ориентирован на пользователей, которым важны длительная автономная работа и продвинутые возможности мобильной фотографии.

Vivo V80 FE выполнен в тонком корпусе и оснащен 6,59-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2750×1260 пикселей, частотой обновления 120 Hz и поддержкой отображения 1,07 млрд. оттенков цветов. Заявленная пиковая яркость достигает 3000 нит, а в условиях слабого освещения экран способен снижать ее до 1 нит. За производительность смартфона отвечает 4-нм процессор MediaTek Dimensity 7400 Turbo, работающий в связке с 8 Gb оперативной памяти LPDDR4X и накопителем UFS 3.1 емкостью 128 или 256 Gb. Предусмотрена возможность виртуального расширения оперативной памяти. Для отвода тепла используется испарительная камера площадью 4666 мм².

Набор камер разработан при участии компании Zeiss. Основная состоит из двух модулей по 50 Мп: главного с OIS и сверхширокоугольного с углом обзора 120° и автофокусом. Для селфи предусмотрена фронтальная камера также на 50 Мп с автофокусировкой и углом обзора 92°. Обе камеры могут записывать видео в разрешении 4K. Смартфон поддерживает портретные режимы ZEISS Multifocal Portrait и Style Bokeh, а также фирменную функцию AI Aura Light Portrait 2.0 для улучшения портретов с помощью ИИ.

За автономность Vivo V80 FE отвечает аккумулятор BlueVolt емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки FlashCharge мощностью 90 Вт. По заявлению производителя, зарядка до 50% занимает около 29 минут. Также предусмотрены обратная зарядка и обходное питание. Смартфон поддерживает 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC и ИК-порт. Оптический сканер отпечатков пальцев расположен под экраном. Корпус получил защиту от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69. Толщина корпуса составляет от 7,76 до 7,84 мм в зависимости от расцветки, а вес – от 201 до 202 гр. Работает устройство под управлением Android 17 с фирменной оболочкой OriginOS 7.0.

Vivo V80 FE будет предложен в золотистой (Sparkling Gold) и зеленой (Chill Green) расцветках. Цена и дата начала продаж пока не объявлены.