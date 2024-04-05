Razer Blade 18 (2024): игровой ноутбук с 4K-экраном 200 Hz, Core i9-14900HX и RTX 4090

Компания Razer сообщила о старте продаж обновленного игрового ноутбука Razer Blade 18 (2024). Впервые модель была представлена в начале года на выставке CES 2024, но тогда компания мало рассказала об обновлениях Blade 18.

Razer отмечает, что Blade 18 в максимальной конфигурации является самым мощным игровым ноутбуком за всю историю компании. Ноутбук предлагает три вида 18-дюймовых дисплеев: с разрешением 2560 × 1600 пикселей и частотой обновления 240 Hz; с разрешением 2560 × 1600 пикселей, подсветкой Mini-LED и частотой обновления 300 Hz; с разрешением 4K (3840 × 2400 пикселей) и частотой обновления 200 Hz. Все дисплеи имеют соотношение сторон 16:10.

В основе Razer Blade 18 (2024) лежит 24-ядерный и 32-поточный процессор Intel Core i9-14900HX. В качестве графической подсистемы можно выбрать Nvidia GeForce RTX 4060 или GeForce RTX 4070 с 8 Gb памяти GDDR6, GeForce RTX 4080 c 12 Gb памяти или GeForce RTX 4090 c 16 Gb памяти.

Ноутбук может предложить до 32 Gb оперативной памяти DDR5-5600 или до 64 Gb DDR5-5200 и два NVMe-накопителя PCIe 4.0 емкостью по 2 Tb каждый. Емкость аккумуляторной батареи составляет 91,7 Вт·ч. В комплект поставки входит GaN-зарядка мощностью 280 или 330 Вт в зависимости от конфигурации.

Есть три порта USB 3.2 Gen2 Type-A, один USB 3.2 Gen2 Type-C (Thunderbolt 4) с альтернативной функцией зарядки мощностью до 100 Вт и DisplayPort 1.4, к которому можно подключить внешнюю видеокарту Nvidia, 2.5-гигабитный сетевой адаптер, HDMI 2.1, считыватель карт памяти UHS-II и 3,5-мм аудиовыход. В оснащение устройства также входят адаптеры Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, 5 Мп инфракрасная камера с поддержкой системы авторизации Windows Hello, акустическая система с 6 динамиками и клавиатура с настраиваемой подсветкой Razer Chroma. Габариты составляют 399,9 × 275,4 × 21,9 мм, вес — 3,1 кг.

Ноутбук будет предлагаться в алюминиевом корпусе черного или серебристого цвета. Предзаказ уже открыт, а поставки начнутся 14 апреля. Цена Razer Blade 18 (2024) в США начинается от $3100.