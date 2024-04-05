Цифровая платформа Азеркосмоса для борьбы с климатическими изменениями

Сегодня Азеркосмос представил цифровую платформу «Взгляд из космоса на климатические изменения», посвящённую «Году солидарности во имя зеленого мира».

Космические технологии предоставляют критически важную информацию для понимания погодных условий, отслеживания вырубки лесов, мониторинга уровня моря, а также управления развитием возобновляемых источников энергии и т.д. По данным Всемирного экономического форума, в настоящее время действует более 160 спутников, измеряющих различные показатели глобального потепления, а более половины ключевых климатических переменных можно измерить только из космоса.

Глобальные изменения климата оказывают серьезное влияние и на Азербайджан. Основная проблема, возникающая в стране на фоне изменения климата, связана с водой. Согласно исследованиям Института мировых ресурсов, Азербайджан занимает 18-е место среди стран, которые могут столкнуться с серьезной засухой уже в 2040 году. По данным анализа спутниковых снимков, за последние 7 лет на Большом Кавказе, Малом Кавказе и в Талышских горах наблюдалось сокращение площади ледников в среднем на 18%. Анализ спутниковых снимков показывает, что за последние 30 лет уровень Каспийского моря снизился на 2 метра. В ходе оценки уровня засухи в стране было установлено, что 15% территории Азербайджана находится под очень высоким риском засухи.

В целом космические решения оптимизируют с точки зрения финансовых затрат и ресурсов для эффективной оценки воздействия изменения климата. А разработанная Азеркосмосом новая цифровая платформа послужит руководством для более широкого диалога по климатическим решениям среди общественности.

На конференции, проведённой с участием представителей Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства сельского хозяйства, Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана, Глобального соглашения ООН, а также других государственных учреждений и частных институтов с климатической повесткой, было отмечено, что за последние 100 лет, среднегодовая температура в Азербайджане выросла.

Следует отметить, что первый подробный цифровой отчёт об изменении климата в нашей стране на основе космического мониторинга был создан благодаря спутнику «Azersky». И хотя спутник «Azersky» уже завершил свою миссию, за последние годы был собран богатый архив данных.