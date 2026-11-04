Свежий рейтинг лучших Android-смартфонов по соотношению цены и производительности по версии AnTuTu

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинги лучших Android-смартфонов по соотношению цены и производительности в разных ценовых категориях по итогам октября 2026 года. Главный критерий оценки — наилучшая связка процессора и памяти.
Категория до 225 долларов
- Motorola Moto G100;
- Motorola Moto G100s;
- iQOO Z11S;
- iQOO Z11x;
- Redmi Note 17 Pro;
- OnePlus Turbo 6X Pro;
- iQOO Z10x;
- OnePlus Turbo 6X;
- Redmi Note 17;
- Honor Play 11C.
Категория от 225 до 375 долларов
- Honor WIN RT;
- Lenovo Legion Y70;
- Redmi Turbo 5 Max;
- OnePlus Ace 6T;
- OnePlus Turbo 6;
- Redmi Turbo 5;
- Realme Neo7 Turbo;
- OPPO K13 Turbo Pro 5G;
- Xiaomi Civi 5 Pro;
- iQOO Z11.
Категория от 375 до 525 долларов
- Redmi K100;
- Honor WIN RT2;
- Redmi K90 Max;
- OnePlus Ace 7 Pro;
- OnePlus Ace 7;
- Redmi K90 Ultimate Edition;
- Honor Magic8 Pro Air;
- iQOO Z11 Turbo;
- OnePlus Ace 6;
- OnePlus Ace 6 Ultimate Edition.
Категория от 525 до 675 долларов
- iQOO Neo 12;
- Honor Magic 9;
- Honor WIN;
- iQOO 15;
- Nubia Z80 Ultra;
- Xiaomi 17 Max;
- OPPO Find X9s Pro;
- Honor Magic 8;
- OnePlus 15;
- Redmi K90 Pro Max.
Категория от 675 долларов
- Honor WIN 2;
- OnePlus 16;
- iQOO 15 Ultra;
- Nubia NaviX Ultra;
- Red Magic 11S Pro;
- Honor Magic 8 Pro;
- iQOO 16;
- Samsung Galaxy S26;
- Red Magic 11 Pro+;
- Red Magic 12 Pro+.