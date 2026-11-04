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Свежий рейтинг лучших Android-смартфонов по соотношению цены и производительности по версии AnTuTu

AnTuTu

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинги лучших Android-смартфонов по соотношению цены и производительности в разных ценовых категориях по итогам октября 2026 года. Главный критерий оценки — наилучшая связка процессора и памяти.

Категория до 225 долларов

AnTuTu

  • Motorola Moto G100;
  • Motorola Moto G100s;
  • iQOO Z11S;
  • iQOO Z11x;
  • Redmi Note 17 Pro;
  • OnePlus Turbo 6X Pro;
  • iQOO Z10x;
  • OnePlus Turbo 6X;
  • Redmi Note 17;
  • Honor Play 11C.

Категория от 225 до 375 долларов

AnTuTu

  • Honor WIN RT;
  • Lenovo Legion Y70;
  • Redmi Turbo 5 Max;
  • OnePlus Ace 6T;
  • OnePlus Turbo 6;
  • Redmi Turbo 5;
  • Realme Neo7 Turbo;
  • OPPO K13 Turbo Pro 5G;
  • Xiaomi Civi 5 Pro;
  • iQOO Z11.

Категория от 375 до 525 долларов

  • Redmi K100;
  • Honor WIN RT2;
  • Redmi K90 Max;
  • OnePlus Ace 7 Pro;
  • OnePlus Ace 7;
  • Redmi K90 Ultimate Edition;
  • Honor Magic8 Pro Air;
  • iQOO Z11 Turbo;
  • OnePlus Ace 6;
  • OnePlus Ace 6 Ultimate Edition.

Категория от 525 до 675 долларов

  • iQOO Neo 12;
  • Honor Magic 9;
  • Honor WIN;
  • iQOO 15;
  • Nubia Z80 Ultra;
  • Xiaomi 17 Max;
  • OPPO Find X9s Pro;
  • Honor Magic 8;
  • OnePlus 15;
  • Redmi K90 Pro Max.

Категория от 675 долларов

  • Honor WIN 2;
  • OnePlus 16;
  • iQOO 15 Ultra;
  • Nubia NaviX Ultra;
  • Red Magic 11S Pro;
  • Honor Magic 8 Pro;
  • iQOO 16;
  • Samsung Galaxy S26;
  • Red Magic 11 Pro+;
  • Red Magic 12 Pro+.
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