Motorola представила флагман Signature 27 с продвинутым набором камер и EVS-сенсором

Компания Motorola впервые показала флагманский смартфон Signature 27 второго поколения в конце сентября на конференции Snapdragon Summit. Основной упор был сделан на камерах и производительности. Теперь компания полностью раскрыла характеристики устройства, который называет своим самым продвинутым смартфоном.

Motorola Signature 27 оснащен 6,8-дюймовым экраном Extreme AMOLED Duo с разрешением 2772х1272 пикселя и частотой обновления 120 Hz. Используется технология Tandem OLED с двумя светоизлучающими слоями, что позволяет повысить яркость экрана. Максимальная яркость составляет 3000 нит, а пиковая достигает рекордных 12 000 нит при измерении на 1% площади экрана. Экран защищает стекло Gorilla Glass Ceramic 3, есть поддержка Dolby Vision. В основе аппарата лежит топовый 2-нм процессор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с графикой Adreno 850. Конструкция системы охлаждения ArcticMesh включает увеличенную на 40% испарительную камеру площадью 8384 мм2, медную сетку, жидкий металл и термогель с добавлением алмазной крошки. Предусмотрено 12 или 16 Gb оперативной памяти LPDDR5X и накопители UFS 4.1 емкостью 256 или 512 Gb.

Основная камера представлена тремя датчиками: главный на 50 Мп с технологией LOFIC для съемки видео в сложных условиях освещения (Sony Lytia L910, 1/1,28″, f/1,6, OIS), перископический модуль на 200 Мп (1/1,56″, f/2,6, 3-кратный оптический зум) и сверхширокоугольный объектив на 50 Мп (1/2,76″, f/2,0, автофокус, угол обзора 122°). Камера может записывать видео в 8K@30fps и 4K@120fps. Разрешение фронтального модуля тоже составляет 50 Мп (1/2,75″, f/1,9, запись видео в 4K@120fps).

Уникальной особенностью Signature 27 стал датчик Event Vision Sensor (EVS), предназначенный для съемки быстродвижущихся объектов. EVS-сенсор фиксирует не само количество света, а его изменение интенсивности на уровне отдельных пикселей независимо от основной камеры. Полученные данные используются функцией Action Shot для уменьшения размытия движущихся объектов, в том числе при недостаточном освещении. Motorola называет Signature 27 первым смартфоном с отдельным сенсором такого типа. При записи видео работает ИИ-обработка цветов и контраста.

Емкость кремний-углеродного аккумулятора выросла на 35% по сравнению с предшественником и составляет 7000 мА·ч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 90 Вт и беспроводная на 50 Вт. В оснащение устройства также входит поддержка 5G, совместимость с Wi-Fi 8, Bluetooth 7, GPS, NFC, nano-SIM + eSIM, порт USB Type-C 3.2 и стереодинамики. За качественный звук отвечают решения Bang & Olufsen — у Motorola партнерское соглашение с производителем аудиотехники. Есть защита от пыли и воды по стандартам IP68/IP69, а также соответствие военному стандарту MIL-STD-810H. Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Габариты составляют 162,01 × 77,04 × 7,99 мм, вес — 227 гр.

Motorola Signature 27 получит интеграцию Gemini Intelligence и Motorola Qira, а также инструменты для выполнения многоэтапных задач, редактирования текста голосом и создания собственных виджетов. Встроенный Gemini Omni позволит создавать и редактировать видео с помощью естественных запросов, а Lyria — генерировать музыкальные композиции по текстовому описанию. Работает смартфон под управлением Android 17, производитель обещает семь лет обновлений операционной системы. Кроме того, Motorola подтвердила совместимость Signature 27 с GrapheneOS — защищенной операционной системы с открытым исходным кодом, созданной на базе Android Open Source Project (AOSP). Сроки появления соответствующей прошивки пока не названы. Также сообщается, что это первый смартфон бренда, в котором реализована аппаратная технология защиты конфиденциальности ARM Memory Tagging Extension (MTE).

Рекомендованная базовая цена Motorola Signature 27 для европейского рынка составляет €1899, но в отдельных странах смартфон предложат от €1399 (из-за разницы в налогах или в рамках стартовых акций). В США стоимость начинается от $1599. Предзаказ откроется 19 ноября, а продажи начнутся 26 ноября. Аппарат будет доступен в двух цветах Pantone: Coal Smoke и Capulet Olive, с имитациями разных видов ткани.