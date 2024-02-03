Google выпустил передовой ИИ-генератор изображений Imagen 2

Компания Google выпустила Imagen 2, продвинутую модель для генерации изображений по текстовым запросам. Система доступна как в составе чат-бота Bard, так и отдельным сервисом ImageFX на платформе AI Test Kitchen (необходима регистрация).

ИИ-модель не полагается на определенные стили, которые усвоила в процессе обучения, а потому может легко изменять изображения и гибче подстраиваться под запрос пользователя.

Ранее в Bard не было генератора изображений, в отличие от Bing, у которого есть Bing Image Creator и Midjourney. Теперь в основе чат-бота лежит большая языковая модель Gemini Pro — она была представлена еще в декабре прошлого года, но до настоящего момента работала лишь у небольшой части пользователей. На данное время Gemini Pro доступна более чем на 40 дополнительных языках в 230 странах и территориях. В Bard ИИ-модель Imagen 2 доступна бесплатно в отличие от ChatGPT Plus, где требуется платная подписка для генерации фотореалистичных изображений в различных стилях.

В Google подчеркнули, что созданные сервисом ImageFX изображения маркируются как созданные ИИ посредством метаданных и цифровых водяных знаков SynthID. В поиске Google они будут помечаться соответствующим образом.