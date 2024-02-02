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3 февраля, 2024
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Число подписчиков YouTube Premium и Music превысило 100 млн. человек

YouTube Premium YouTube Music

Компания Google заявила, что в настоящее время суммарное количество подписчиков YouTube Premium и YouTube Music превысило 100 млн. человек. В этот показатель также вошли пользователи, которые подключены к пробному периоду. Общая база пользователей платформы оценивается примерно в 2,5 млрд человек.

«YouTube Music и Premium показывают хорошие результаты. Премиум-пользователи приносят больше пользы YouTube и нашим партнерам, чем даже пользователи с рекламной поддержкой», — отметил Филипп Шиндлер, директор по развитию бизнеса Google.

Подписка YouTube Premium, в первую очередь, открывает возможность просмотра видео без рекламы и стоит $13,99 в месяц. YouTube Music является музыкальным сервисом, который входит в состав подписки YouTube Premium, но на него также можно подписаться отдельно по более низкой цене.

В 2023 году в YouTube Premium появились улучшенное качество 1080p и чат-бот на базе ИИ, а в YouTube Music — подкасты.

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