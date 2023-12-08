Google представил ИИ-модель Gemini — конкурента GPT-4

Компания Google представила мультимодальную модель искусственного интеллекта под названием Gemini, бесплатной альтернативы GPT-4 от OpenAI. Google называет Gemini своей «самой большой и мощной» моделью ИИ. По словам гендиректора Google Сундара Пичаи (Sundar Pichai), появление нового алгоритма знаменует начало новой эры искусственного интеллекта в компании.

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ИИ-модель способна анализировать разный тип контента: текст, изображения, видео, аудио и код. Первая итерация Gemini 1.0 представлена в трех версиях: Gemini Nano, Gemini Pro и Gemini Ultra.

Gemini Nano предназначена для автономной работы на Android-устройствах. Модель уже добавлена с декабрьским обновлением в смартфоны Pixel 8 Pro. Она запускается на самом устройстве и работает без подключения к интернету. На ее базе заработает функция Summarize в «Диктофоне» и Smart Reply в Gboard, начиная с WhatsApp. В следующем году компания планирует добавить модель в другие сервисы, ее также смогут использовать сторонние разработчики приложений для Android.

Gemini Pro уже используется в чат-боте Bard. Новая модель уже доступна в более чем 170 странах, но пока только на английском языке. В будущем список расширится. В 2024 году ее планируют внедрить в поиск Google. Разработчики и корпоративные клиенты смогут получить доступ к Gemini Pro через Gemini API в Google AI Studio (бесплатный веб-инструмент) или Google Cloud Vertex AI, начиная с 13 декабря.

Gemini Ultra, самая мощная версия, превосходит экспертов-людей в тестах по 57 предметам, включая математику, физику, историю, медицину, право и другие. В ближайшее время доступ к ней получат только избранные партнеры, а в начале следующего года Google планирует распространить ее среди остальных разработчиков и корпоративных клиентов. В начале 2024 года компания планирует запустить чат-бот Bard Advance, который будет работать на базе Gemini Ultra. Судя по тестам Google, Gemini Ultra практически во всем превосходит GPT-4.