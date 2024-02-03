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3 февраля, 2024
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Amazon запустил ИИ-помощника по покупкам Rufus

Amazon Rufus

Компания Amazon представила ИИ-помощника Rufus, который призван помогать пользователям и выступать помощником по покупкам на платформе. Чат-бот поможет в поиске товаров, их сравнении и посоветует, что купить.

Rufus был обучен на огромном каталоге платформы, отзывах покупателей, вопросах и ответах в сообществе и информации из интернета. Кроме того, Rufus вступает в диалоги с клиентами на различных этапах — от знакомства с продуктом до конкретных вопросов.

В Amazon отмечают, что использование Rufus упростит такие задачи, как изучение продуктов, сравнение категорий, поиск подарков для различных случаев и оценка деталей продукта.

ИИ-помощник Rufus уже доступен в режиме бета-версии для покупателей из США в мобильном приложении Amazon, в ближайшие недели его аудитория расширится.

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