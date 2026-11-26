По данным* внутреннего исследовательского центра «Лаборатории Касперского», треть крупных организаций в мире (33%) считает ИИ-агентов перспективной технологией для внедрения в сферах кибербезопасности и информационных технологий. Об этом компания сообщила на собственной сессии «ИИ без права на ошибку: как использовать новые возможности без новых рисков» в рамках международного форума Kazan Digital Week.

На втором месте — платформы для обеспечения безопасности ИИ: их перспективными назвали 30% респондентов. Замыкает тройку сильный ИИ (Artificial General Intelligence, AGI) — его потенциал отмечают 27% опрошенных.

«Для многих компаний внедрение ИИ становится необходимым условием сохранения конкурентоспособности. Однако важно не просто осваивать новые технологии, а понимать связанные с ними риски и уметь управлять ими. В конечном счёте выиграют те организации, которые смогут использовать потенциал ИИ, не ставя под угрозу безопасность бизнеса. Один из способов этого добиться — кибериммунитет: подход, при котором безопасность ИИ-систем и агентов закладывается ещё на этапе их проектирования», — комментирует Анна Кулашова, вице-президент «Лаборатории Касперского» по развитию бизнеса в России и странах СНГ.

Новые возможности — новые риски. Поскольку ИИ-агенты становятся всё более распространёнными в организациях, обнаружение, отслеживание и контроль таких инструментов являются одной из ключевых задач для ИБ-команд.

«ИИ-агенты и связанные с ними инструменты всё активнее используются в корпоративной инфраструктуре. Они могут выполнять различные действия с правами пользователя, в том числе обращаться к данным, запускать команды и взаимодействовать с внешними сервисами. Это создает новые ИБ-риски, особенно если использование таких инструментов происходит вне контроля службы безопасности и без применения проработанных политик безопасности. Чтобы извлечь максимум пользы из технологии, организациям нужны современные средства защиты, включая сервисы киберразведки экспертного уровня, обеспечивающие полную видимость ландшафта угроз и позволяющие выявлять и предотвращать риски, в том числе связанные с ИИ», — отмечает Владимир Кусков, руководитель лаборатории антивирусных исследований в «Лаборатории Касперского».

«Внедрение ИИ-агентов в корпоративную инфраструктуру требует пересмотра подходов к информационной безопасности. Важно учитывать, что такие инструменты могут получать доступ к корпоративным данным, выполнять команды и взаимодействовать с внешними сервисами. Поэтому компаниям необходимо контролировать их полномочия, отслеживать действия и своевременно выявлять аномальную активность. Без комплексного подхода к защите даже полезные ИИ-инструменты могут стать дополнительной точкой входа для кибератак», — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

«Лаборатория Касперского» внимательно следит за развитием технологий и постоянно обновляет свои решения, чтобы своевременно реагировать на новые угрозы. Чтобы снизить риски, связанные с ИИ-агентами, эксперты рекомендуют организациям:

отслеживать изменения в ландшафте киберугроз, чтобы оставаться в курсе актуальных сценариев использования ИИ-агентов злоумышленниками. Например, с помощью комплекса сервисов Kaspersky Threat Intelligence, который предоставляет доступ к глобальным данным об угрозах. В частности, на портале доступны профили с описаниями различных ИИ-агентов и способами их эксплуатации злоумышленниками;

использовать решения для защиты конечных устройств, например Kaspersky EDR Expert. ИИ-агенты по своей сути являются программами (процессами), выполняющимися в операционной системе на конечных устройствах, а также могут запускать такие процессы. Решение выявляет наличие и запуск ИИ-агентов, отслеживает их активность и в случае подозрительных действий обеспечивает реагирование на них;

установить решение для контроля и ограничения запуска ИИ-агентов. Например, такие возможности предусмотрены в Kaspersky Security для бизнеса. Оно позволяет обнаруживать наличие ИИ-агентов и регулировать их работу при помощи компонента «Контроль приложений», а с помощью компонента «Веб-контроль» можно управлять доступом пользователей к определённым категориям веб-ресурсов;

анализировать установленные приложения и ИИ-агенты, чтобы выявлять потенциально вредоносные инструкции (скиллы), в том числе загруженные из ненадёжных внешних источников. Для этого можно использовать Kaspersky Scan Engine, который помогает обнаруживать подобные угрозы, а также проверяет файлы LLM-моделей на наличие вредоносного кода.

Подробнее о том, как продукты «Лаборатории Касперского» митигируют ИИ-угрозы, можно узнать на сайте Securelist.ru.

Узнать, с какими рисками может быть сопряжено использование ИИ-агентов и как их устранить, можно в руководстве «Безопасность ИИ-агентов через призму кибериммунитета», подготовленном экспертами «Лаборатории Касперского». В первую очередь документ предназначен для директоров по информационной безопасности и информационным технологиям, ИТ-руководителей, архитекторов и разработчиков.

Отдельно о практике безопасного внедрения ИИ-агентов можно прочитать в статье «Безопасное внедрение облачных ИИ-агентов в процессы разработки: опыт Лаборатории Касперского». В ней эксперты компании рассказывают, как использовать облачных ИИ-агентов в процессах разработки ПО с учётом всех вышеперечисленных рисков.

* Опрос проведён в 2026 году. В нём приняли участие 1800 сотрудников, которые отвечают за кибербезопасность в организациях из разных отраслей в 18 странах.