Почему Human–Computer Interaction становится одной из ключевых областей современной информатики

Технологии работают не в вакууме

Скорость, функциональность и точность принято считать главными признаками технологического прогресса. Однако даже технически совершенная система может оказаться неудобной, непонятной или недоступной. Приложение выполняет операции без ошибок, но пользователь не может найти нужную функцию. Электронная форма корректно сохраняет данные, но не объясняет, почему заявка отклонена.

Подобные ситуации показывают: качество цифровой системы определяется не только тем, что она умеет делать, но и тем, способен ли человек использовать её возможности. Именно эти вопросы исследует Human–Computer Interaction (HCI) — междисциплинарная область, изучающая взаимодействие людей с компьютерными системами и способы его улучшения.

ACM SIGCHI объединяет исследователей информатики, инженерии, психологии, дизайна и социальных наук [1]. Такое сочетание закономерно: для оценки технологии нужно понимать и устройство системы, и поведение человека.

Три связанных понятия

Границы HCI и Human-Centered Computing (HCC) не являются жёсткими. Human-Centered Design (HCD) — не отдельная замена этим дисциплинам, а подход к проектированию, принципы которого описывает, в частности, ISO 9241-210 [3].

От командной строки к интеллектуальным интерфейсам

В ранних вычислительных системах взаимодействие требовало знания специальных команд. Графические интерфейсы сделали работу более наглядной: окна, значки, меню и указатели позволили управлять системой без запоминания множества инструкций.

Важную роль в развитии графических интерфейсов сыграли исследования Xerox PARC в 1970-х годах. Идеи, продемонстрированные в экспериментальных системах, позднее получили широкое распространение в персональных компьютерах. Сенсорные экраны, мобильные приложения и голосовое управление затем расширили способы взаимодействия ещё сильнее.

Сегодня к этим способам добавляется диалог с AI: пользователь формулирует цель, а система предлагает текст, рекомендацию или последовательность действий. Но смена интерфейса не гарантирует удобства. Даже приложение с десятками функций может быть трудно использовать, если непонятно, где находится нужное действие.

Почему удобство — не только внешний вид

Интерфейс — видимая часть системы. Взаимодействие включает ожидания пользователя, последовательность действий, обратную связь, ошибки и конечный результат. Если человеку приходится помнить множество промежуточных шагов, постоянно искать подсказки и проверять, правильно ли он понял экран, возрастает когнитивная нагрузка — объём умственных усилий, необходимых для выполнения задачи.

Когнитивная нагрузка не всегда вредна: сложная задача действительно может требовать внимания. Проблема возникает, когда дополнительные усилия создаёт сам интерфейс, а не содержание работы. Поэтому хороший дизайн уменьшает ненужную сложность и помогает человеку сосредоточиться на цели.

Что объяснил Дон Норман

В книге The Design of Everyday Things Дон Норман показывает, как обозначения возможных действий (signifiers), обратная связь (feedback) и понятная мысленная модель системы помогают человеку пользоваться предметами и цифровыми продуктами [2].

Идея Дона Нормана: понятные обозначения, своевременная обратная связь и предсказуемое поведение системы помогают человеку достигать цели и избегать ошибок.

Представим электронную форму регистрации. Кнопка отправки должна быть заметной; сообщение об ошибке — указывать, какое поле нужно исправить; подтверждение — ясно сообщать, что заявка принята. Эти детали кажутся небольшими, но именно они позволяют человеку понимать состояние системы и контролировать собственные действия.

Особое значение имеет различие между ошибкой пользователя и ошибкой проектирования. Если человек систематически нажимает не ту кнопку, причина может заключаться не в его невнимательности, а в расположении элементов, неясных обозначениях или отсутствии обратной связи. Это не означает, что пользователь никогда не ошибается. Это означает, что хороший дизайн должен учитывать предсказуемые ошибки и помогать их исправлять. Если люди часто ошибаются, стоит проверить не только их действия, но и устройство самой формы.

Принципы Нормана применимы далеко за пределами бытовых устройств: к банковским приложениям, электронным дневникам, образовательным платформам и медицинским информационным системам. Чем выше цена ошибки, тем важнее понятность действий и результатов.

От удобства к человеческим потребностям

Человекоцентричное проектирование начинается с изучения людей, их задач и контекста. Стандарт ISO 9241-210:2019 описывает принципы такого подхода: понимание условий использования, вовлечение пользователей, оценку решений с их участием и итеративное улучшение [3].

Это означает, что недостаточно один раз опросить пользователей и считать задачу решённой. Предположения проверяются в реальных сценариях, а результаты тестирования могут потребовать пересмотра первоначального замысла.

Например, образовательная платформа может считать успехом количество выполненных заданий. Для ученика важнее, понял ли он тему и способен ли самостоятельно применить знание. Если система поощряет только быстрые ответы, она рискует оптимизировать измеряемую активность вместо реального обучения.

Следовательно, критерии качества необходимо связывать с человеческой целью. Иногда о ценности системы лучше свидетельствуют не число кликов и скорость прохождения экранов, а снижение количества ошибок, доступность и возможность выполнить задачу без посторонней помощи.

Три области, где это особенно заметно

Что меняется с появлением AI

Традиционный интерфейс обычно предлагает пользователю определённые функции. AI-система может самостоятельно сформировать рекомендацию, объяснение или прогноз. Поэтому человеку важно понимать не только то, как получить результат, но и насколько ему можно доверять.

В Stanford Institute for Human-Centered AI подчёркивается развитие AI, ориентированного на расширение человеческих возможностей [4]. На практике это требует прозрачного объяснения ограничений, возможности проверки результата и осмысленного контроля там, где ошибка может иметь серьёзные последствия.

Вывод: технология должна помогать достигать цели

История интерфейсов показывает не последовательную замену одних способов управления другими, а расширение возможностей взаимодействия. Команды, графические элементы, касания и голос продолжают сосуществовать. Человекоцентричность при этом не означает отказ от технической эффективности: она помогает определить, какую эффективность действительно следует считать полезной.

HCI и HCC соединяют компьютерные науки с исследованием поведения человека. В эпоху интеллектуальных систем эта связь приобретает особое значение: недостаточно создать технологию, способную выполнить действие. Необходимо проверить, помогает ли она человеку, не создаёт ли ненужных барьеров и позволяет ли сохранять контроль над результатом.

Именно поэтому развитие интерфейсов — не только история новых устройств и способов ввода. Это история постепенного изменения самого критерия качества цифровых технологий.

Материал входит в авторский цикл «HCC/HCI: технологии вокруг человека». Другие публикации цикла посвящены развитию человекоцентричных технологий, взаимодействию человека с искусственным интеллектом и междисциплинарным навыкам IT-специалистов. Каждую статью можно читать самостоятельно.

Источники и литература

[1] ACM SIGCHI. About SIGCHI. https://sigchi.org/about/

[2] Norman, Don. The Design of Everyday Things. Revised and Expanded Edition. Basic Books, 2013.

[3] ISO 9241-210:2019. Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems. https://www.iso.org/standard/77520.html

[4] Stanford Institute for Human-Centered AI. About / Mission. https://hai.stanford.edu/about/

[5] Computer History Museum. Xerox Alto and the evolution of graphical interfaces. https://computerhistory.org/

Об авторе

Дарья Дмитриева — ученица программы International Baccalaureate в ADA School.

Интересуется компьютерными науками, взаимодействием человека с технологиями (HCI/HCC) и применением искусственного интеллекта. Участвует в международных академических олимпиадах, образовательных и волонтёрских STEM-инициативах.