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30 января, 2024
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В WhatsApp для iOS появится поддержка Passkey

WhatsApp

В свежей бета-версии WhatsApp для iOS (24.2.10.73) появилось новое меню для настройки ключей доступа (Passkey), сообщает тематический ресурс WABetaInfo. Функция еще не включена, но ожидается, что она заработает на iPhone в ближайшее время. На Android эта функция поддерживается с октября прошлого года.

Технология ключей доступа разрабатывается организацией FIDO Alliance при поддержке крупнейших технологических компаний, включая Apple, Google и Microsoft. Passkey — это более безопасный и простой способ входа в приложение или на веб-сайт. Достаточно отсканировать палец/лицо или ввести PIN-код от смартфона. Кроме того, Passkey снижает вероятность кражи паролей, повышая безопасность.

Для работы Passkey смартфон должен быть обновлен до iOS 17.

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