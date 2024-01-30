OpenAI откроет детский отдел в интернет-магазине чат-ботов

В рамках сотрудничества с некоммерческой организацией Common Sense Media, занимающейся оценкой безопасности технологий и средств массовой информации для детей, компания OpenAI откроет раздел для подрастающего поколения в своем интернет-магазине чат-ботов на основе ChatGPT. Главная цель данного решения — минимизация рисков, связанных с использованием ИИ детской аудиторией.

В совместные планы компаний входят разработка руководств и образовательных материалов, ориентированных на молодежь, их родителей и учителей. Немаловажным аспектом является курирование коллекции семейных версий GPT в онлайн-магазине OpenAI, основываясь на рейтингах Common Sense Media. Это значительно упростит выбор подходящих продуктов для детской аудитории.

«Common Sense Media и OpenAI будут работать над тем, чтобы ИИ оказывал положительное влияние на всех подростков и семьи. Наши руководства и материалы будут направлены на обучение семей и педагогов безопасному и ответственному использованию ChatGPT, чтобы мы все вместе могли избежать любых нежелательных последствий этой новой технологии», — отметил Джеймс Стейер (James Steyer), основатель и генеральный директор Common Sense Media.

Сэм Альтман (Sam Altman), генеральный директор OpenAI, выразил уверенность в положительном влиянии ИИ на обучение детей и важности интеграции таких технологий в образовательный процесс. «Люди — это пользователи инструментов, и нам лучше научить их пользоваться теми инструментами, которые появятся в мире. Не обучать людей их использованию было бы ошибкой», — заявил он.