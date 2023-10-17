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18 октября, 2023
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WhatsApp получил поддержку Passkey

WhatsApp

Android-версия приложения WhatsApp получила поддержку Passkey, об этом разработчики мессенджера сообщили в X (Twitter).

Passkey — это более безопасный и простой способ входа в приложение или на веб-сайт. Теперь пользователи смогут войти в свой аккаунт без ввода одноразового СМС-кода или номера телефона при двухфакторной аутентификации. Достаточно отсканировать палец/лицо или ввести PIN-код от смартфона. Passkey также снижает вероятность кражи паролей, повышая безопасность. Ключи доступа поддерживаются Apple, Google, PayPal, Shopify и Microsoft.

Функция уже начала распространяться среди пользователей WhatsApp на Android. Это поэтапное внедрение, поэтому полное развертывание поддержки ключей доступа займет несколько недель или месяцев. Когда поддержка Passkey появится в версии для iOS и появится ли она вообще, неизвестно.

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