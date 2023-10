WhatsApp получил поддержку Passkey

Android-версия приложения WhatsApp получила поддержку Passkey, об этом разработчики мессенджера сообщили в X (Twitter).

Passkey — это более безопасный и простой способ входа в приложение или на веб-сайт. Теперь пользователи смогут войти в свой аккаунт без ввода одноразового СМС-кода или номера телефона при двухфакторной аутентификации. Достаточно отсканировать палец/лицо или ввести PIN-код от смартфона. Passkey также снижает вероятность кражи паролей, повышая безопасность. Ключи доступа поддерживаются Apple, Google, PayPal, Shopify и Microsoft.

Android users can easily and securely log back in with passkeys 🔑 only your face, finger print, or pin unlocks your WhatsApp account pic.twitter.com/In3OaWKqhy

— WhatsApp (@WhatsApp) October 16, 2023