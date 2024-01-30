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30 января, 2024
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Илон Маск сообщил об успешной имплантации чипа Neuralink в мозг человека

Neuralink

Neuralink провел первую имплантацию чипа в мозг человека, об этом сообщил глава и основатель компании Илон Маск (Elon Musk). Операция прошла успешно.

«Вчера первый человек получил имплантат от Neuralink. Восстановление проходит хорошо. Первоначальные результаты показывают многообещающее обнаружение нейронных импульсов», — написал Маск.

На данное время подробностей больше нет. Понадобится некоторое время, чтобы понять, насколько успешно прошла операция.

Первый продукт, который реализует Neuralink, получил название Telepathy – он позволит человеку управлять смартфоном или ПК при помощи мозговых волн. Опробовать такую возможность прежде всего смогут люди, утратившие способность двигаться.

Напомним, что Neuralink получил разрешение на испытания мозгового импланта в мае 2023 года. Осенью компания запустила набор добровольцев среди пациентов с параличом из-за травмы шейного отдела спинного мозга или бокового амиотрофического склероза.

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