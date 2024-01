Илон Маск сообщил об успешной имплантации чипа Neuralink в мозг человека

Neuralink провел первую имплантацию чипа в мозг человека, об этом сообщил глава и основатель компании Илон Маск (Elon Musk). Операция прошла успешно.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.

Initial results show promising neuron spike detection.

— Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024