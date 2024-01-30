Илон Маск сообщил об успешной имплантации чипа Neuralink в мозг человека

Neuralink провел первую имплантацию чипа в мозг человека, об этом сообщил глава и основатель компании Илон Маск (Elon Musk). Операция прошла успешно.

«Вчера первый человек получил имплантат от Neuralink. Восстановление проходит хорошо. Первоначальные результаты показывают многообещающее обнаружение нейронных импульсов», — написал Маск.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well. Initial results show promising neuron spike detection. — Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024

На данное время подробностей больше нет. Понадобится некоторое время, чтобы понять, насколько успешно прошла операция.

Первый продукт, который реализует Neuralink, получил название Telepathy – он позволит человеку управлять смартфоном или ПК при помощи мозговых волн. Опробовать такую возможность прежде всего смогут люди, утратившие способность двигаться.

Напомним, что Neuralink получил разрешение на испытания мозгового импланта в мае 2023 года. Осенью компания запустила набор добровольцев среди пациентов с параличом из-за травмы шейного отдела спинного мозга или бокового амиотрофического склероза.