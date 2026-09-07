Представлен Huawei Mate XT 2 – новое поколение смартфона, складывающегося втрое

Компания Huawei сегодня представила третье поколение смартфона, складывающегося втрое — Mate XT 2. По сравнению с прошлыми поколениями, Mate XT и Mate XTs, изменений много.

Huawei Mate XT 2 получил новую конструкцию складывания. Вместо Z-образного формата, который применялся у обоих предшественников, новый смартфон складывается G-образно, как Samsung Galaxy Z TriFold. Благодаря этому в сложенном состоянии основной экран надежно прикрыт. В полностью сложенном состоянии толщина смартфона составляет 12,3 мм, а в раскрытом — всего лишь 3,5 мм. При этом, небольшая толщина сказалась на емкости аккумулятора, она составляет 5600 мАч, что не так много для большого внутреннего дисплея. Поддерживаются 66 Вт проводная, 50 Вт беспроводная, 7,5 Вт реверсивная зарядки.

Huawei отдельно отметила надежность конструкции. Mate XT 2 стал первым трехсекционным складным смартфоном с защитой от воды и пыли по стандартам IP58/IP59. По сравнению с прошлыми поколениями прочность корпуса выросла в 30 раз, а устойчивость к царапинам — в 16 раз.

Основной 10,2-дюймовый LTPO OLED-экран получил разрешение 3184х2232 пикселя (382 ppi), соотношение сторон 12.8:9 и динамическую частоту обновления 1-90 Hz. Частота сенсорного слоя составляет 240 Hz, а частота ШИМ — 1440 Hz. Внешний 6,5-дюймовый OLED-экран с разрешением 2442х1140 пикселей (412 ppi), частотой обновления 120 Hz и частотой сенсорного слоя 300 Hz. Пиковая яркость достигает 6500 нит, ШИМ-частота — 1440 Hz. ля защиты используется стекло Basalt Kunlun Glass.

За производительность смартфона отвечает новый Kirin 9050 Pro – это самый мощный процессор в истории компании. В состав 9-ядерного процессора входят одно производительное, два высокопроизводительных, четыре энергоэффективных и два малых ядра. Huawei обещает прирост общей производительности на 42%, однопоточной производительности CPU — на 24%, многопоточной — на 52%. Графический ускоритель Ma Liang впервые получил аппаратную поддержку трассировки лучей. По данным производителя, он способен обрабатывать до 50 миллионов лучей в реальном времени, а производительность рендеринга выросла на 142%. За локальный искусственный интеллект отвечает NPU Da Vinci, который позволяет запускать MoE-модель с 30 млрд. параметров, из которых около 2 млрд. активны одновременно.

Huawei Mate XT 2 получил аппаратную систему защиты приватности Lingdun. При ее активации экран остается полностью читаемым для пользователя, смотрящего прямо, но практически чернеет при взгляде сбоку благодаря управлению углом обзора отдельных пикселей. Включить режим можно двойным касанием или отдельной кнопкой.

Несмотря на ограничения формата по толщине, Huawei установила в смартфон достаточно сильный набор камер. В основную входит главный датчик на 50 Мп (1/1.28″, RYYB, переменная диафрагма f/1.49-f/4.0, ЭФР 23 мм, OIS, динамический диапазон до 18 EV), сверхширокоугольный модуль на 40 Мп (RYYB, f/2.2, ЭФР 13 мм), перископный модуль (W-типа) на 50 Мп (RYYB, f/2.2, оптический зум 3.5x, ЭФР 81 мм, OIS) и спектральный сенсор третьего поколения Red Maple на 1,5 Мп. Разрешение фронтальных камер (внешней и внутренней) — по 8 Мп (f/2.4). В блоке камер располагается сенсор, с помощью которого можно получить данные о пульсе, ЭКГ и уровне кислорода в крови. Для любителей мобильной фотографии Huawei выпустила фирменный комплект с телеконвертером стоимостью около $221, который повышает оптический зум до 13,5x.

Huawei Mate XT 2 стал первым смартфоном на HarmonyOS 7, адаптированной под трехсекционный экран с расширенными функциями многозадачности для одновременной работы с несколькими приложениями. Смартфон поддерживает 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NearLink, UWB, GPS, ИК-пульт, NFC, две nanoSIM, eSIM, порт USB 3.1 Gen 1 Type-C, стереодинамики и спутниковую связь. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. Габариты: 77 x 157,2 x 12,3 мм (сложенный), 219,2 x 157,2 x 4.0/3.69/3.5 мм (разложенный). Вес составляет 304 гр. Поддерживается компактный стилус M-Pen 3 Mini.

Цены в Китае на Huawei Mate XT 2: 16/256 Gb — $2955, 16/512 Gb — $3250, 16 Gb/1 Tb — $3545, 16 Gb/1 Tb + экран Lingdun — $3695, 16 Gb/2 Tb со стилусом в комплекте — $4430. Палитра расцветок включает фиолетовый, белый и черный варианты. Продажи смартфона в Китае стартуют 12 сентября.